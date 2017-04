Hoofdverdachte aanslag Stockholm bekent 'terroristische daad'

Dat zegt de advocaat van de man dinsdag in de rechtszaal. "Hij heeft bekend dat hij een terroristische misdaad heeft gepleegd en accepteert dat hij zal worden vastgezet," zegt de advocaat. De rechter heeft dinsdag besloten dat de man voorlopig blijft vastzitten.

De verdachte was met een trui over het hoofd de rechtszaal binnengekomen. Kort voor de zitting had hij nog om een andere advocaat gevraagd, omdat hij alleen door een soennitische raadsman verdedigd wilde worden. De rechtbank wees dit verzoek van de hand.

De 39-jarige Rakhmat Akilov uit Oezbekistan reed vrijdag met een vrachtwagen in op het winkelend publiek in een drukke straat in het centrum van de Zweedse hoofdstad. Vier mensen kwamen om het leven en vijftien anderen raakten gewond. Vrijdag meldde de Zweedse premier Stefan Löfven dat Zweden getroffen was door een "terreurdaad".

Asielaanvraag

De politie ging er eerder al van uit dat de aangehouden Oezbeek de chauffeur van de vrachtwagen was. Hij zou het voertuig eerder op de dag hebben gestolen.

Akilov diende tevergeefs een asielverzoek in in Zweden en zou binnenkort het land uit worden gezet. Inlichtingendiensten wisten dat de man sympathieën had met radicale islamitische organisaties zoals IS.

Ook een tweede verdachte werd aangehouden. Zijn identiteit is niet bekend gemaakt en de rechter besloot dinsdag dat hij niet meer als verdachte wordt gezien. Hij blijft niettemin in de cel, omdat al eerder in een andere zaak is besloten hem het land uit te zetten.

De politie heeft inmiddels circa zeshonderd mensen gehoord. Op tal van adressen in Stockholm en omgeving is huiszoeking gedaan.

'Zonder verdenkingen'

In een interview met AFP zei de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Morgan Johansson, maandag dat hij de anti-terrorismewetten in het land wil verscherpen naar aanleiding van de aanslag. De maatregelen die Johansson noemde omvatten onder andere het aanpakken van de financiering van terrorisme en gevangenisstraffen voor mensen "die zijn toegewijd aan terrorisme, zelfs als ze niet betrokken zijn bij een specifiek misdrijf".

"We willen de politie de mogelijkheid geven om, zonder concrete verdenkingen van een misdrijf, naar werkplekken te gaan om daar te controleren of mensen wel legaal in Zweden verblijven", aldus Johansson.

Herdenking

In de Tweede Kamer is dinsdagmiddag de aanslag herdacht. ''Jullie zijn niet alleen. Nederland staat naast jullie", zei premier Mark Rutte tegen de Zweedse bevolking. Rutte sprak van een ''aanval op onze manier van leven''. Bij de herdenking was ook de Zweedse ambassadeur aanwezig.

''Ik hoop dat de Zweden de kracht vinden om te zoeken naar wat hen bindt. Dat zij vasthouden aan die rijke democratische geschiedenis van vrijheid, gelijkheid en onderlinge betrokkenheid", verklaarde Kamervoorzitter Khadija Arib. ''Terrorisme mag en zal ons nooit klein krijgen."