Hoofdverdachte aanslag Stockholm bekent 'terreurdaad'

Dat zegt de advocaat van de man dinsdag in de rechtszaal, aldus Reuters. "Hij bekend dat het een terroristische misdaad heeft gepleegd en accepteert dat hij zal worden vastgezet," zegt de advocaat. De rechter beslist vandaag of de man langer wordt vastgehouden.

De 39-jarige Rakhmat Akilov uit Oezbekistan reed vrijdag met een vrachtwagen in op het winkelend publiek in een drukke straat in het centrum van de Zweedse hoofdstad. Vier mensen kwamen om het leven en vijftien anderen raakten gewond. Vrijdag meldde de Zweedse premier Stefan Löfven dat Zweden getroffen was door een "terreurdaad".

De politie ging er eerder al van uit dat de aangehouden Oezbeek de chauffeur van de vrachtwagen was. Hij zou het voertuig eerder op de dag hebben gestolen.

Akilov diende tevergeefs een asielverzoek in in Zweden en zou binnenkort het land uit worden gezet. Mogelijk had hij banden met de radicale islam. Ook een tweede verdachte is aangehouden.