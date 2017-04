Zweden herdenkt slachtoffers aanslag met minuut stilte

Bij een herdenkingsdienst in het aangrenzende park hield premier Stefan Löfven aansluitend een toespraak. Ook de Zweedse koninklijke familie en leden van het parlement namen aan de minuut stilte deel.

De Zweedse premier benadrukte bij de herdenking de internationale verbondenheid tegen het terrorisme. ''We zullen ons nooit overgeven aan terrorisme. We zullen dat gezamenlijk doorstaan'', zei Löfven met het oog op België en Groot-Brittannië. Onder de vier dodelijke slachtoffers in Stockholm waren een Belg en een Brit.

Tegen de nabestaanden van de slachtoffers verzekerde de premier: ''Jullie zijn niet alleen. We denken aan jullie. Heel Zweden is met jullie.''

Verdachten

De politie heeft een 39-jarige man uit Oezbekistan gearresteerd. De man wordt gezien als degene die achter het stuur van de vrachtwagen zat.

De politie stelde er vrijwel zeker van te zijn de juiste verdachte te hebben aangehouden. De Oezbeek had een asielaanvraagprocedure doorlopen zonder succes en zou worden uitgezet. Hij was bekend bij de inlichtingendiensten vanwege sympathiën voor radicale islamitische bewegingen.

Ook een tweede persoon is gearresteerd. De politie laat maandag weten deze persoon vast te blijven houden in verband met de aanslag.

Vrachtwagen

Afgelopen vrijdag reed een 39-jarige Oezbeek met een vrachtwagen in op wandelend publiek in een grote winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. Daardoor werden vier mensen gedood en raakten er vijftien gewond.

Volgens de Zweedse politie was bekend dat de verdachte sympathieën had voor extremistische organisaties zoals Islamitische Staat.