Tweede verdachte gearresteerd in verband met aanslag Stockholm

Over de identiteit van de tweede verdachte in het onderzoek naar de aanslag maakte de politie niets bekend.

De 39-jarige Oezbeek die eerder werd gearresteerd en die ervan wordt verdacht de aanslag te hebben gepleegd was al bekend bij de inlichtingendiensten in Zweden. De inlichtingendiensten hadden de man opgemerkt vanwege zijn sympathiën voor radicale bewegingen zoals IS.

De Oezbeek had een asielprocedure doorlopen en zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning was afgewezen.

Slachtoffers

De vier dodelijke slachtoffers die bij de aanslag vielen zijn inmiddels geïdentificeerd. Het zijn twee Zweden, een Brit en een Belgische vrouw.

Herdenking

Vandaag was er in Stockholm een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag. Mensen kwamen massaal naar het Segels Torg, het plein waar de aanslag vlakbij plaats had. Bij een geïmproviseerd monument en op politiebusjes werden veel bloemen neergelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers.