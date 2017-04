Slachtoffers van aanslag Stockholm geïdentificeerd

De doden zijn een Belgische vrouw, twee Zweden en een Brit volgens de politie. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders maakte eerder al bekend dat er een Belgische onder de slachtoffers is.

Zweedse media berichtten zondag over diverse aanhoudingen in Stockholm maar het is niet duidelijk of die iets met de aanslag van doen hebben. De identiteiten van de ondervraagden zijn niet bekend gemaakt.

Vrijdag reed een man met een vrachtwagen in een drukke winkelstraat in op winkelend publiek en op een winkel waardoor vier mensen omkwamen. Drie van de slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd volgens de politie.

Vijftien mensen raakten gewond bij de aanslag. Van hen liggen er nog tien in het ziekenhuis. Twee personen bevinden zich op de intensivecareafdeling.

Arrestant

De politie arresteerde een 39-jarige man uit Oezbekistan die wordt gezien als degene die achter het stuur van de truck zat. Hij werd aangehouden in de voorstad Hjulsta in het noorden van Stockholm.

De krant Aftonbladet meldde dat een speciale politie-eenheid in een pand in de wijk Varberg, in het zuidwesten van de stad, is binnengevallen. Daar zou een jongeman zijn afgevoerd.