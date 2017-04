Tweede verdachte aanslag Stockholm opgepakt, dodental stijgt naar vier

De man werd aangehouden in de voorstad Hjulsta in het noorden van Stockholm en heeft connecties met de verdachte die eerder werd aangehouden na de aanslag. Laatstgenoemde beweert verantwoordelijk te zijn voor de aanslag.

Het dodental van de aanslag is gestegen naar vier. Nog eens vijftien mensen zijn gewond geraakt.

De man die als eerste werd gearresteerd had lichte verwondingen, schrijft Aftonbladet op basis van niet nader aangeduide bronnen. De krant meldt dat ook hij in het noorden van de Zweedse hoofdstad is opgepakt.

De man viel op door zijn gedrag in een winkel. Zijn uiterlijk kwam overeen met het signalement van de man van wie de autoriteiten een foto hadden verspreid. Of hij ook daadwerkelijk de dader is, is nog onduidelijk, zei een politiewoordvoerder op een persconferentie.

Grenzen

De regering heeft laten weten de controles aan de landsgrenzen te verscherpen. Premier Stefan Löfven zei op een persconferentie dat het hele land verenigd is in verdriet en woede over de aanslag. "Wij zijn vastbesloten om de waarden die wij koesteren nooit ondermijnd te laten worden door haat'', zei hij. "Zweden kan trots zijn op de mensen die vrijdag hun huizen geopend hebben voor anderen die niet naar huis konden omdat de treinen niet meer reden."

De Zweedse premier gaat uit van een terroristische daad. Rond 15.00 uur reed de vrachtwagen eerst door een drukke winkelstraat en boorde zich daarna in een groot warenhuis. Kort nadat de vrachtwagen tot stoppen kwam, brak er brand uit. Deze kon snel worden geblust.

Gestolen

De vrachtwagen is gestolen door de dader. Agenten hebben inmiddels contact gehad met de chauffeur van wie de wagen werd gestolen. De man had nog geprobeerd de dader tegen te houden, maar werd aangereden met zijn eigen voertuig. Hij raakte niet gewond maar is diep geschokt.

De omgeving van het incident is afgezet. Mensen krijgen het advies thuis te blijven en niet naar het centrum van de hoofdstad te komen. De metro's en bussen reden enige tijd niet, maar veel mensen zitten nog 'vast' op hun werk of in de stad. Ook het treinverkeer van en naar de stad is stilgelegd. Rond 20.00 uur zijn de metro's weer gaan rijden.