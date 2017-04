Vrachtwagen rijdt in op mensen in centrum Stockholm, zeker drie doden

Volg hier ons liveblog over het incident in Zweden

Ook zijn er acht mensen gewond geraakt.

De Zweedse premier, Stefan Lofven, zei eerder dat er een verdachte is aangehouden, maar de Zweedse politie ontkent dat er iemand is gearresteerd.

De premier laat weten dat alles erop wijst dat het om terrorisme gaat. Hij betuigde zijn medeleven met de slachtoffers.

De vrachtwagen reed rond 15:00 uur eerst door een drukke winkelstraat en boorde zich daarna in een groot warenhuis. Kort nadat de vrachtwagen tot stoppen kwam, brak er brand uit. Deze kon snel worden geblust.

De omgeving van het incident is afgezet. Mensen krijgen het advies thuis te blijven en niet naar het centrum van de hoofdstad te komen. De metro's en bussen rijden niet.

Koning

Ook de Zweedse koning heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden. ''Ik en de hele koninklijke familie hebben met verslagenheid kennis genomen van de aanslag van deze middag in Stockholm. De achtergrond en omvang van hetgeen er is gebeurd is nog niet duidelijk. We volgens de ontwikkelingen, maar onze gedachten gaan nu al uit naar de getroffenen en hun families'', aldus koning Carl XVI Gustaf.

Londen

Het incident volgt kort op de aanslag in Londen op 22 maart waarbij zes mensen omkwamen, waaronder de aanslagpleger. Ook toen reed een voertuig op mensen in.

Ook bij aanslagen op een kerstmarkt in Berlijn en in Nice reden de daders met een vrachtwagen in op groepen mensen. In Duitsland vielen twaalf doden in Frankrijk kwamen 86 mensen om.