Europese media schrijven volgens Trump niet over terroristische aanslagen

Dat zei Trump maandag tijdens een toespraak op een legerbasis in Florida, waarin hij sprak over het gevaar van radicale islam.

"Radicale islamitische terroristen zijn vastberaden om ons land te raken", begon Trump. "Zoals ze hebben gedaan op 9/11, gedaan hebben van Boston naar Orlando, tot San Bernardino. En over heel Europa", somde de president op.

"Jullie hebben gezien wat er gebeurd is in Parijs en Nice. Het gebeurt door heel Europa. Het is op een punt gekomen dat er niet eens meer over bericht wordt", stelde Trump. "In veel gevallen wil de zeer, zeer oneerlijke pers er niet over berichten. Ze hebben hun redenen en jullie begrijpen die."

Trump gaf verder geen voorbeelden van terreuraanslagen die in Europa hebben plaatsgevonden zonder dat de media daar aandacht aan hebben geschonken. Op de door de president geïmpliceerde redenen waarom de media daar niet over zou schrijven gaf hij geen toelichting.





Verzonnen aanslag

Een belangrijke woordvoerder van Trump, Kellyanne Conway, kwam vorige week in opspraak door in een televisie-interview met MSNBC te spreken over een terreuraanslag, de 'Bowling Green Massacre', die nooit heeft plaatsgevonden. Ze voerde die verzonnen aanslag op als argument voor het inreisverbod van Trump.

Maandag bleek dat Conway deze verzonnen aanslag al eerder in een interview met Cosmopolitan had genoemd.