Door Duitsland opgepakte Tunesiër blijkt verdachte aanslag Tunis

Bij de aanslag op het museum werden 23 toeristen gedood. Ook de twee aanslagplegers kwamen om het leven. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat.

De Tunesische justitie denkt dat de woensdag gearresteerde 36-jarige man betrokken was bij de voorbereidingen en de uitvoering van de aanslag. Dat maakte justitie in het Duitse Wiesbaden bekend.

De man is vandaag aangehouden omdat de politie hem verdenkt van ronselen voor terreurbeweging Islamitische Staat (IS) en dat hij de bedoeling had om een terreurnetwerk te willen stichten om een aanslag te plegen. Er was volgens justitie nog geen concreet doel op het moment van arrestatie.

Er was een arrestatieverzoek gedaan door de Tunesische autoriteiten en de man zat in Duitsland al enige tijd vast in afwachting van zijn uitlevering. Hij kwam eerder vrij omdat Tunesië niet met de juiste documenten op de proppen kwam.

Terreur-actie

Op 54 plaatsen in de Duitse deelstaat Hessen zijn woensdag invallen gedaan. Behalve huizen werden ook bedrijfsruimten en moskeeën doorzocht. Bij de actie waren 1.100 politiemensen betrokken.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van Hessen, Peter Beuth, geeft de staat met de actie een duidelijke boodschap af.