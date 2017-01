Geen recht op asiel voor lid van terreurnetwerk

Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag geoordeeld.

Het hof deed uitspraak in de zaak van de Marokkaan Mostafa Lounani. De rechtbank in Brussel veroordeelde hem in 2006 tot zes jaar cel als een van de kopstukken van de Belgische cel van de islamitische strijdersgroep GICM.

Hij had onder meer valse paspoorten geleverd voor het sturen van ‘vrijwilligers’ naar Irak.

Asiel

Louani vroeg in 2010 asiel aan in België, uit vrees voor vervolging in Marokko. De aanvraag werd eerst afgewezen, maar de Raad van State oordeelde in 2012 dat die moest worden toegekend omdat de man niet is veroordeeld voor een terreurdaad.

Toen hoger beroep werd aangetekend, vroeg de Raad van State advies aan het hof. De rechters in Luxemburg stellen nu dat een asielaanvraag ook kan worden afgewezen als een asielzoeker niet persoonlijk terroristische misdaden heeft gepleegd.

Dreiging

Zij verwijzen naar een VN-Veiligheidsraadresolutie uit 2014 over de toenemende dreiging van buitenlandse terroristische strijders en internationale terreurnetwerken.

Daaruit volgt volgens het hof dat ook mensen die jihadstrijders werven of helpen de vluchtelingenstatus kan worden ontzegd.

GICM staat sinds 2002 op een VN-sanctielijst van terroristische organisaties.