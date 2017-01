België houdt twee verdachten aan op verdenking betrokkenheid aanslagen Parijs

Volgens VTM Nieuws zouden de twee mannen documenten hebben geleverd aan Khalid El Bakraoui die hij gebruikte bij de voorbereiding van de aanslagen in Parijs.

Volgens het federaal parket wordt Farid K. verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten. Meryem E.B. wordt eveneens verdacht van valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten. E.B. is onder strikte voorwaarden vrijgelaten.

El Bakraoui zou samen met zijn broer Ibrahim El Bakraoui wapens en explosieven hebben verzameld die werden gebruikt bij de aanslagen in Parijs in november 2015. Hierbij kwamen 130 mensen om.

Ibrahim blies zichzelf op 22 maart 2016 op in vliegveld Zaventem. Zijn broer Khalid deed hetzelfde bij het metrostation Maalbeek. In totaal kwamen 35 mensen om bij de terreuraanslagen in Brussel.