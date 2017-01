Dader aanslag Berlijn ook op camerabeelden in Amsterdam te zien

De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn is volgens haar op woensdag 21 december om 11.30 uur in Nijmegen gezien en daarna om 13.30 uur in Amsterdam.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt dat Amri met de trein van Nijmegen naar Amsterdam CS is gereisd. Daar is hij aan het einde van de middag op de trein naar Brussel gestapt en rechtstreeks naar België gereisd. Op stations in beide steden is hij gefilmd.

Waar Amri op dinsdag 20 december, de dag na de aanslag, is geweest is nog niet duidelijk. Vanuit Nederland is de Tunesiër door naar Frankrijk gereisd en uiteindelijk naar Italië waar hij op 23 december werd doodgeschoten.

Onduidelijk

Vorige week woensdag meldden buitenlandse media als eerste dat Amri in Nederland was geweest. Het Nederlandse OM bevestigde daarna dat hij in Nijmegen was gefilmd. Of hij ook in Amsterdam was geweest, zoals Franse media meldden, bleef onduidelijk.

Justitieminister Ard Van der Steur kreeg kritiek van D66 omdat berichtgeving over buitenlandse terreurverdachten die zich in Nederland hebben opgehouden steevast als eerste via buitenlandse media verloopt.

Van der Steur liet later weten dat hij een dag voor het nieuws was ingelicht dat Amri in Nijmegen was geweest. Het OM wist echter al een aantal dagen eerder dat Amri een Nederlandse simkaart in zijn bezit had.

Handlanger

Het Duitse OM maakte woensdag verder bekend niet genoeg bewijs te hebben om de mogelijke handlanger van Amri aan te houden voor betrokkenheid bij de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. De 26-jarige Tunesiër is wel opgepakt voor fraude met sociale verzekeringen.

Het Duitse OM onderzoekt of de Tunesiër, Amri geholpen heeft. De politie voerde dinsdagavond huiszoekingen uit bij de man in een vluchtelingencentrum in Berlijn. Daarbij zijn onder andere communicatiemiddelen in beslag genomen.

Volgens het OM hebben de 26-jarige Tunesiër en Amri op de vooravond van de aanslag samen gegeten in een restaurant in Berlijn. De aanklager stelt dat de twee "intensief contact" met elkaar hadden.

Plannen

Het OM heeft het vermoeden dat de Tunesiër op de hoogte was van de plannen van Amri voor een aanslag en wellicht heeft hij hem geholpen. "Hij kende Amri in elk geval sinds eind 2015 en had niet lang voor de aanslag nog contact met hem", was de toelichting van de autoriteiten.

Vorige week werd een andere mogelijke handlanger opgepakt, eveneens afkomstig uit Tunesië