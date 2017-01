Amri gebruikte wapen Italië ook voor doodschieten chauffeur Berlijn

In Berlijn is maandagavond 19 december iets na 20.00 uur een vrachtwagen ingereden op een populaire kerstmarkt op het Breitscheidplatz in de wijk Charlottenburg. © Getty

Bij de aanslag zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Straten naast de kerstmarkt zijn maandagavond gevuld met ambulances. © Getty

Direct na de aanslag is de kerstmarkt afgesloten en streng beveiligd. © Getty

Dinsdag is bij daglicht goed te zien hoe groot de ravage bij de kerstmarkt is. © AFP

De vrachtwagen waarmee de aanslag is gepleegd, wordt dinsdagochtend weggesleept. © AFP

Bondskanselier Angela Merkel spreekt tijdens een persconferentie op dinsdag van een "gruwelijke en onbegrijpelijke daad". © AFP

Naast de kerstmarkt heeft men bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook kunnen mensen een tekst op het papier aan de muur achterlaten. © AFP

In de Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche kan men een condoleanceregister tekenen. © ANP

Duitse politieagenten hebben maandag een 23-jarige verdachte opgepakt. Dinsdag wordt bekendgemaakt dat ze denken dat het hier om de verkeerde persoon gaat, en dat de werkelijke dader waarschijnlijk nog vrij en gewapend rondloopt. © Getty

Dinsdagavond besloot justitie in Karlsruhe dat de 23-jarige Pakistaanse man die kort na de aanslag als verdachte werd aangehouden, moest worden vrijgelaten. Er waren geen dringende verdenkingen tegen de man. © AFP

Op meerdere kerstmarkten in Duitsland is dinsdag een vergrote politiecontrole. © AFP

Op de kerstmarkt in Dresden zijn betonblokken geplaatst ter beveiliging. © AFP

Politieagenten zijn dinsdag in Berlijn een minuut stil geweest ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt. © Polizei Berlin

Bondskanselier Merkel arriveert dinsdagmiddag bij de kerstmarkt waar de aanslag heeft plaatsgevonden. © AFP

De Brandenburger Tor toont een dag na de aanslag de kleuren van de Duitse vlag. © AFP

In de Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche wordt een herdenkingsdienst gehouden voor alle slachtoffers. © AFP

Tijdens de herdenkingsdienst bij de Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche steken verschillende inwoners van Berlijn een kaarsje aan. © AFP

Een vrouw steekt een kaarsje aan onder de kerstboom bij de Brandenburger Tor. © AFP

De Duitse politie heeft woensdag enkele ziekenhuizen in Berlijn en Brandenburg doorzocht omdat ze ervan uitgaan dat de dader gewond is. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken bevestigt dat er een nieuwe verdachte in beeld is. © AFP

Ook is in een vluchtelingenopvang in het dorp Emmerik gezocht naar de dader. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens. © ANP

Op 21 december maakt de politie bekend dat de 23-jarige Tunesiër Anis Amri wordt gezocht voor de aanslag in Berlijn. © AFP

Een dag later roept de familie van Amri hem op zich te melden bij de politie. © AFP

Op 23 december wordt bekend dat de verdachte Tunesiër Anis Amri in Milaan is doodgeschoten bij een politiecontrole. © AFP

Het lichaam van de Italiaanse vrouw die omkwam door de aanslag in Berlijn is zaterdag 24 december per vliegtuig naar Italië teruggebracht. Haar ouders en broer leggen een roos op de kist. © Hollandse Hoogte

De ouders van de omgekomen Italiaanse vrouw worden opgewacht door onder andere de Italiaanse president Sergio Mattarella en de minister van Defensie Roberta Pinotti. © Hollandse Hoogte

Op 28 december wordt bekend dat Amri vermoedelijk via Nederland naar Italië is gereisd. Bij station Amsterdam Sloterdijk zou hij de bus richting Frankrijk hebben genomen. © ANP