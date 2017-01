Dader dodelijke aanslag nachtclub Istanbul nog voortvluchtig

Hoewel aanvankelijk in Turkse media werd gemeld dat de dader was doodgeschoten door de politie, blijkt hij nog op vrije voeten te zijn.

Eerdere berichten dat de aanslagpleger een kerstmanpak droeg zijn ook onjuist, zei de Turkse premier Binali Yildirim zondag. Hij heeft volgens Turkse media na het bloedbad zijn jas uitgetrokken en verliet het pand zo met een ander voorkomen dan toen hij binnenkwam. De aanvaller gedroeg zich als een zeer goed voorbereide koelbloedige schutter.

Ondanks verklaringen van slachtoffers dat sprake was van meerdere daders, gaat het volgens Yildirim om één aanslagpleger. De nog onbekende man liet zijn vuurwapen achter in de club.

"Terreur is het gedeelde probleem van de mensheid. Het doel van terreur is om onze eenheid en broederschap aan te tasten", zei premier Yildirim. "We zullen nooit aan terreur toegeven."

De aanslag is nog niet opgeëist. Yildirim: "Sommige details beginnen boven water te komen, maar de autoriteiten werken toe naar concrete bevindingen."

Nieuwjaarsfeest

De schutter opende 's nachts het vuur op bezoekers van een nieuwjaarsfeest in de Reina Club in de wijk Ortakoy, langs de Bosporus. De aanvaller schoot kort na middernacht een politieagent, die de club beveiligde, dood. Daarna opende hij het vuur op willekeurige gasten.

In de club waren op dat moment tussen de zeshonderd en zevenhonderd mensen aanwezig. Sommige bezoekers sprongen in het water om aan de kogels te ontkomen. Zij werden later door de politie gered.

Bij de aanslag kwamen ten minste 39 mensen om het leven en raakten ten minste 65 andere gewond, van wie drie ernstig.

'Geen Nederlanders'

Onder de dodelijke slachtoffers zijn 24 buitenlanders, afkomstig uit Saudi-Arabië, Marokko, Jordanië, Libië en Israël. Ook een man met zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit en een Frans-Tunesische vrouw kwamen om het leven.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet zondagmiddag aan NU.nl weten dat er voor zover bekend geen Nederlanders onder de slachtoffers zijn.