'Automatische rem in vrachtwagen voorkwam erger in Berlijn'

De krant baseert zich op bronnen rond het onderzoeksteam.

"Deze techniek heeft levens gered", zei een bron. De krant herinnert aan de vergelijkbare aanslag in Nice, waar afgelopen zomer meer dan tachtig mensen bij om het leven kwamen. In Berlijn vielen twaalf doden.

Na de terreurdaad is veel gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Poolse chauffeur. Maar het onderzoeksteam vermoedt nu dat hij kort voor de aanslag door de dader Anis Amri in zijn hoofd is geschoten.

Nederland

Amri is na de aanslag naar alle waarschijnlijkheid via Nederland naar Italië gereisd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is hij vrijwel zeker te zien op camerabeelden op het station van Nijmegen.

Het OM kreeg tevens meerdere meldingen dat Amri in Nederland gezien zou zijn, die meldingen worden nu nagetrokken. Of Amri ook in Amsterdam is geweest zoals verschillende media melden kan het OM "op geen enkele manier bevestigen". Volgens Franse media was Amri van station Amsterdam-Sloterdijk met een FlixBus naar het station in Lyon gereisd.

Brief

PVV-leider Geert Wilders vroeg woensdag om de kamer terug te laten komen van reces voor een spoeddebat. Hier kreeg hij echter geen meerderheid voor. De Kamer wil wel een brief van het kabinet over de route via Nederland van Amri.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil die brief nog voor dit weekend. Volgens Verhoeven zijn mensen in deze tijden van terreur ongerust. Daarom moet deze informatie niet naar buiten komen via buitenlandse media, maar in alle zorgvuldigheid via Van der Steur, aldus de D66'er.

De 24-jarige Amri pleegde naar het zich laat aanzien maandagavond 19 december met een truck een bloedige aanslag in het centrum van Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond.

Italië

De Italiaanse politie heeft woensdag twee invallen in huizen gedaan die verband houden met Amri. De politie verklaarde dat de acties onderdeel waren van onderzoek in radicaal-islamitische kringen.

De invallen waren in Aprilia, ten zuiden van Rome, aldus Italiaanse media. Amri werd vrijdag in Milaan doodgeschoten door agenten.