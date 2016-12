Politie Duitsland pakt 40-jarige Tunesiër op in onderzoek Berlijn

De verdachte werd volgens het tijdschrift woensdagochtend gearresteerd op de voormalige luchthaven Tempelhof, waar hij in een asielzoekerscentrum verbleef. Woensdagochtend is het verblijf van de man doorzocht.

Justitie heeft bevestigd dat iemand is opgepakt in het onderzoek naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, maar wilde nog geen bijzonderheden vrijgeven.

De politie kwam de tweede verdachte op het spoor door communicatiemiddelen. Mogelijk stonden zijn gegevens in een telefoon die onderzoekers in de vrachtwagen hebben gevonden die voor de aanslag in Berlijn is gebruikt.

Vermoedelijke dader

Ook de 24-jarige Amri, de vermoedelijke dader van de aanslag, kwam uit Tunesië. Bij de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn vorige week maandag kwamen twaalf mensen om het leven en raakten 48 anderen gewond.