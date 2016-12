'Verdachte aanslag Berlijn te zien op bewakingsbeelden Nijmegen'

Amri heeft op het station twee dagen na de aanslag een gratis sim-kaart gekregen, die later is teruggevonden in zijn rugzak. Het OM onderzoekt de beelden, maar twijfelt er niet aan dat Amri daarop te zien is, meldt de NOS.

Het OM bevestigt tegenover NU.nl dat de Nederlandse politie betrokken is bij het onderzoek.

De Italiaanse kranten La Repubblica en Corriere della Sera maakten woensdagochtend bekend dat er een Nederlandse simkaart in de tas van de verdachte is gevonden.

Amri is vermoedelijk vanuit Nijmegen verder gereisd naar Lyon.

Route

De vraag is welke route Amri exact heeft afgelegd naar Milaan. Daar werd hij op 23 december door de Italiaanse politie gedood op een station waar hij kennelijk vanuit het Franse Chambéry was gearriveerd.

Franse media melden woensdag dat Amri met een bus uit Amsterdam in Lyon aankwam. Hij zou van station Amsterdam-Sloterdijk met een FlixBus naar het station in Lyon zijn gereisd.

Maandag werd bekend dat bewakingscamera's op het station Lyon-Part-Dieu hebben vastgelegd dat Amri een treinkaartje naar Milaan koopt.

Flixbus liet desgevraagd weten dat het ''in direct contact staat met de internationale autoriteiten". Volgens de algemene voorwaarden moeten passagiers die de grens overgaan een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben en dit bij het instappen aan de chauffeur laten zien.

''De geldigheid en juistheid van het persoonsbewijs kan door ons als busbedrijf echter niet worden gecontroleerd. Deze taak behoort toe aan de politie en de autoriteiten'', aldus een woordvoerder van FlixBus. Van Amri is bekend dat hij meerdere namen gebruikte.

Spoeddebat

PVV-leider Geert Wilders heeft woensdag zijn collega fractievoorzitters gevraagd om de Kamer terug te laten komen van reces. Hij wil een spoeddebat met premier Mark Rutte en de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) over het feit dat Amri mogelijk door Nederland heeft gereisd.

Maar volgens Wilders is hier geen meerderheid voor. De Kamer wil wel een brief van het kabinet over de route via Nederland van Amri.

Brief

D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil die brief nog voor dit weekend. Volgens Verhoeven zijn mensen in deze tijden van terreur ongerust. Daarom moet deze informatie niet naar buiten komen via buitenlandse media, maar in alle zorgvuldigheid via Van der Steur, aldus de D66'er.

De 24-jarige Amri pleegde naar het zich laat aanzien maandagavond 19 december met een truck een bloedige aanslag in het centrum van Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond.