Verdachte aanslag Berlijn te zien op bewakingsbeelden Nijmegen

Camera's hebben hem daar waarschijnlijk rond 11.30 uur op beeld vastgelegd. Dat laat het Landelijk Parket woensdag weten. Op dat moment werden bij het station gratis simkaarten uitgedeeld. In de rugtas van Amri werd zo'n kaartje twee dagen later gevonden.

Het Openbaar Ministerie heeft meerdere meldingen gekregen dat Amri in Nederland gezien is, op verschillende plekken. Die worden nu nagetrokken, laat een woordvoerder weten. Het verhaal dat de man ook in Amsterdam is geweest, kan de woordvoerder ''op geen enkele manier bevestigen''.

Franse media melden woensdag dat Amri met een bus uit Amsterdam in Lyon aankwam. Hij zou van station Amsterdam-Sloterdijk met een FlixBus naar het station in Lyon zijn gereisd.

Flixbus

Flixbus liet desgevraagd weten dat het ''in direct contact staat met de internationale autoriteiten". Volgens de algemene voorwaarden moeten passagiers die de grens overgaan een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben en dit bij het instappen aan de chauffeur laten zien.

''De geldigheid en juistheid van het persoonsbewijs kan door ons als busbedrijf echter niet worden gecontroleerd. Deze taak behoort toe aan de politie en de autoriteiten'', aldus een woordvoerder van FlixBus. Van Amri is bekend dat hij meerdere namen gebruikte.

Route

De vraag is welke route Amri exact heeft afgelegd naar Milaan. Daar werd hij op 23 december door de Italiaanse politie gedood op een station waar hij kennelijk vanuit het Franse Chambéry was gearriveerd.

Maandag werd bekend dat bewakingscamera's op het station Lyon-Part-Dieu hebben vastgelegd dat Amri een treinkaartje naar Milaan koopt.

Spoeddebat

PVV-leider Geert Wilders vroeg woensdag zijn collega fractievoorzitters om de Kamer terug te laten komen van reces. Hij wilde een spoeddebat met premier Mark Rutte en de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) over het feit dat Amri mogelijk door Nederland heeft gereisd.

Maar volgens Wilders was hier geen meerderheid voor. De Kamer wil wel een brief van het kabinet over de route via Nederland van Amri.

Brief

D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil die brief nog voor dit weekend. Volgens Verhoeven zijn mensen in deze tijden van terreur ongerust. Daarom moet deze informatie niet naar buiten komen via buitenlandse media, maar in alle zorgvuldigheid via Van der Steur, aldus de D66'er.

De 24-jarige Amri pleegde naar het zich laat aanzien maandagavond 19 december met een truck een bloedige aanslag in het centrum van Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond.