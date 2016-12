Merkel wil dat Tunesië sneller uitgezette asielzoekers terugneemt

Merkel heeft ook met de Tunesische president Essebsi gebeld om duidelijk te maken dat zijn land meer mensen die worden uitgezet, moet terugnemen.

Duitsland probeerde tevergeefs Tunesiër Anis Amri uit te zetten. Volgens Duitse media zat de man die hoogstwaarschijnlijk de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn pleegde eerder dit jaar twee dagen in een uitzetcentrum. Hij kon echter niet op het vliegtuig worden gezet, omdat zijn thuisland hem niet wilde toelaten bij gebrek aan de juiste papieren.

Merkel zei in navolging van haar ministers dat "het acute gevaar voorbij is, maar de dreiging van terrorisme voortduurt". Ze bedankte de Italiaanse autoriteiten. Amri werd in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten door een politieman in een voorstad van Milaan. De Tunesiër had kort daarvoor een andere agent in zijn schouder geschoten.