Verdachte aanslag Berlijn doodgeschoten in Milaan

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog. (gesloten)

Volgens de minister is er geen enkele twijfel dat de neergeschoten man de verdachte Tunesiër is. De vingerafdrukken van de doodgeschoten man zijn vergeleken met die van A. en deze komen overeen.

Het incident vond om 01:00 uur 's nachts op het 1-mei plein plaats toen twee agenten een man aanspraken en hem naar zijn identiteitsbewijs vroegen. De man trok opeens een pistool uit zijn rugzak en raakte een politieagent in zijn schouder. De andere agent trok een wapen en schoot de verdachte neer.

Duitsland

Duitsland heeft op een persconferentie laten weten dat ze nog geen schriftelijke bevestiging heeft gekregen van de dood van A. maar dat als het klopt ze opgelucht zijn. Ze zeggen de Italianen dankbaar te zijn.

​Cabine

De Duitse politie was al dagen op zoek naar de 23-jarige Tunesiër, die sinds juli 2015 Duitsland is binnengekomen als asielzoeker. In de vrachtwagencabine zouden identiteitsdocumenten zijn gevonden van A. Die heeft hij mogelijk verloren tijdens een worsteling met de Poolse vrachtwagenchauffeur. De chauffeur werd dood in de cabine aangetroffen.

Kort na de dramatische gebeurtenis werd een 23-jarige man uit Pakistan, die als vluchteling Duitsland binnenkwam, gearresteerd. Maar op dinsdag 20 december maakten de autoriteiten bekend dat hij niet dader was.

Bij de aanslag maandagavond kwamen twaalf mensen om en raakten 48 mensen gewond. 25 mensen liggen nog in het ziekenhuis, veertien van hen zijn "zeer zwaargewond". De vrachtwagen reed rond 20.00 uur in op een menigte op het Breitscheidplatz, voor de beroemde Gedächtniskirche.

De aanslag is opgeëist door IS.

Uitgezet

A. stond in Duitsland op de lijst om uitgezet te worden. Hij zou eerder al eens in Duitsland hebben vastgezeten, omdat hij vervalste identiteitsbewijzen had. Ook was bekend dat hij banden had met een radicale imam. Volgens Italiaanse media heeft A. zeven jaar geleden Tunesië verlaten en verbleef hij vier jaar in Italië. De verdachte zou als bootvluchteling Europa via Lampedusa zijn binnengekomen.

Italië wilde A. uitzetten, maar Tunesië weigerde hem terug te nemen. In Tunesië zou hij zijn veroordeeld voor de diefstal van een vrachtwagen. In Italië moest hij de gevangenis in vanwege brandstichting en in Duitsland werd hij in de gaten gehouden om drugshandel.