Vingerafdrukken verdachte Tunesiër gevonden in truck aanslag Berlijn

Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maiziere donderdag bevestigd na eerdere berichten in Duitse media.

De Duitse politie is al dagen op zoek naar de 23-jarige Tunesiër, die sinds juli 2015 Duitsland is binnengekomen als asielzoeker. In de vrachtwagencabine zouden identiteitsdocumenten zijn gevonden van A. Die heeft hij mogelijk verloren tijdens een worsteling met de Poolse vrachtwagenchauffeur. De chauffeur werd dood in de cabine aangetroffen.

Al voor de aanslag had de Duitse justitie A. op het oog. Volgens de Duitse krant Der Spiegel werden de veiligheidsdiensten gealarmeerd tijdens onderzoek naar diverse haatpredikers. Bij het afluisteren van digitale communicatie bleek dat Anis A. zich kennelijk aanbood als zelfmoordterrorist. De uitingen waren echter niet hard genoeg om A. aan te kunnen houden.

Volgens een bron bij de veiligheidsdienst zou de verdachte Tunesiër hebben geïnformeerd hoe hij aan een wapen kon komen.

Uitzetting

A. stond in Duitsland op de lijst om uitgezet te worden. Hij zou eerder al eens in Duitsland hebben vastgezeten, omdat hij vervalste identiteitsbewijzen had. Ook was bekend dat hij banden had met een radicale imam. Volgens Italiaanse media heeft A. zeven jaar geleden Tunesië verlaten en verbleef hij vier jaar in Italië. De verdachte zou als bootvluchteling Europa via Lampedusa zijn binnengekomen.

Italië wilde A. uitzetten, maar Tunesië weigerde hem terug te nemen. Ook Duitsland heeft dat geprobeerd. Tunesische media melden dat de familie van A. is verhoord. Die zou geen contact meer met hem hebben. In Tunesië zou hij zijn veroordeeld voor de diefstal van een vrachtwagen. In Italië moest hij de gevangenis in vanwege brandstichting en in Duitsland werd hij in de gaten gehouden om drugshandel.

VS

Volgens The New York Times was A. ook een bekende van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Amerikaanse functionarissen zeggen dat bekend was dat hij op internet onderzoek deed naar het maken van bommen.

Hij had zeker een keer contact met Islamitische Staat via de chatapp Telegram. A. stond bovendien op een no-flylist van de Verenigde Staten.

Arrestaties

De Duitse krant Bild meldde donderdagochtend dat justitie vier mensen had gearresteerd die worden omschreven als contactpersonen van de voortvluchtige verdachte. De politie ontkende dit echter zelf. "Wij weten nergens van", aldus een woordvoerder van de politie.

Wel is er donderdagochtend een vluchtelingenverblijf in Emmerik doorzocht. De actie duurde ongeveer een uur en er waren zo'n honderd agenten bij betrokken, meldt Rheinische Post donderdag. Het is niet duidelijk of de inval iets heeft opgeleverd.

Woensdag waren de agenten al ter plaatse, maar door een procedurele fout kon de doorzoeking toen nog niet plaatsvinden. Er bleek een fout in de aanvraag van het huiszoekingsbevel.

Grenscontroles

De controles aan de grenzen met Nederland en België zijn in de deelstaat Noordrijn-Westfalen verscherpt naar aanleiding van de aanslag.

De kerstmarkt in Berlijn, waar de aanslag maandagavond plaatsvond, is donderdag weer open gegaan.