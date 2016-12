Minister bevestigt klopjacht op nieuwe verdachte aanslag Berlijn

Volgens Duitse media is een identiteitsdocument gevonden in de vrachtwagen waarmee de aanslag in Berlijn is gepleegd. Het zou toebehoren aan de 23-jarige Tunesiër Anis Amri.

De Maizière ging niet in op de identiteit van de verdachte en bevestigt noch ontkent de berichten in de Duitse media. De minister bevestigt wel dat de verdachte meerdere namen gebruikte en contact had met een islamitische terreurorganisatie.

Hij zou in juli 2015 Duitsland zijn binnengekomen als asielzoeker. Het identiteitsdocument dat werd gevonden maakte duidelijk dat hij slechts werd 'geduld' in Duitsland. Volgens het Tunesische radiostation Radio Mosaique heeft de verdachte eerder ook een celstraf in Italië uitgezeten voor het in brand steken van een school.

Al voor de aanslag had de Duitse justitie de verdachte van de terreurdaad op het oog. Ralf Jäger, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, zei woensdag dat al een onderzoek liep naar de verdachte wegens het voorbereiden van "ernstige staatsgevaarlijke activiteiten''.

Zo had de verdachte eerder een overval gepleegd. Met het geld van de diefstal wilde hij mogelijk een automatisch wapen kopen om daar vervolgens een aanslag mee te plegen. De autoriteiten in Berlijn konden dat echter niet hard bewijzen. Daarna is zijn observatie beëindigd.

Het Openbaar Ministerie in Duitsland looft 100.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de verdachte.

Vluchtelingenopvang

Het document is volgens media uitgegeven door de autoriteiten in Kleef, net over de grens bij Nijmegen. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar Kleef bij hoort, zouden ''onmiddellijke maatregelen'' worden genomen.

Politie heeft woensdagochtend in een vluchtelingenopvang in het dorp Emmerik gezocht naar de verdachte. De man zou daar hebben gewoond. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens. Het is nog onbekend wat het heeft opgeleverd.

ARD meldt dat de Tunesiër contact had met de vorige maand gearresteerde salafistische prediker Abu Walaa. Deze Irakees ronselde volgens justitie rekruten voor Islamitische Staat.

Ziekenhuizen

De Duitse politie heeft woensdagmorgen enkele ziekenhuizen in Berlijn en Brandenburg doorzocht omdat ze ervan uitgaan dat de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn gewond is geraakt. Die zoektocht heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Vervolgens is er een klopjacht op touw gezet. De politie heeft naar eigen zeggen zo'n vijfhonderd aanwijzingen en sporen die naar de dader of daders zouden kunnen leiden. Het gaat onder andere om verklaringen van ooggetuigen en DNA-sporen in de cabine van de vrachtwagen waarmee de aanslag werd gepleegd.

De Maizière verklaarde voor de Duitse televisie dat de politie zeker niet in het duister tast. ''En niemand zal rusten voordat de dader of daders gepakt zijn.'' In politiekringen werd de verwachting geuit dat woensdag mogelijk een nieuwe verdachte zal worden gepakt.

Dinsdagavond besloot justitie in Karlsruhe dat de 23-jarige Pakistaanse man die kort na de aanslag als verdachte werd aangehouden, moest worden vrijgelaten. Het onderzoek heeft geen dringende verdenkingen tegen de man opgeleverd waardoor er geen reden was hem langer vast te houden.

Voorkomen

De Poolse man die tijdens de dodelijke aanslag op de kerstmarkt in Berlijn op de bijrijdersstoel zat van de vrachtwagen, zou hebben geprobeerd de aanslag te voorkomen. De Duitse krant Bild sprak met de eigenaar van het vervoersbedrijf waar de omgekomen Poolse man voor reed.

De man zegt dat maandagavond rond 22.00 uur de Duitse politie voor zijn deur stond en hem heeft ondervraagd. Ook lieten ze hem een foto zien van de omgekomen Pool. "Het was verschrikkelijk. Ik zag steek- en schotwonden. Zijn gezicht was gezwollen. Het leek of hij gevochten had", aldus de eigenaar.

IS eiste de aanslag dinsdag op. Dat meldde het persbureau Amaq dat aan de terreurgroep is gelieerd.

Geïdentificeerd

Bij de aanslag kwamen maandagavond twaalf mensen om het leven. Inmiddels zijn zeven lichamen geïdentificeerd. Van de 49 mensen die maandagavond gewond raakten, lagen er dinsdag aan het eind van de middag nog 25 in diverse ziekenhuizen. Van hen zijn er veertien zwaargewond.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tegenover NU.nl laten weten dat er geen Nederlanders zijn onder de slachtoffers.

De Maizière meldde dat er geen kinderen zijn overleden tijdens de aanslag. De kerstmarkt in Berlijn op de Breitscheidplatz gaat donderdag weer open voor het publiek.