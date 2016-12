'Bijrijder vrachtwagen probeerde aanslag kerstmarkt Berlijn te voorkomen'

De Duitse krant Bild sprak met de eigenaar van het vervoersbedrijf waar de omgekomen Poolse man voor reed.

De man zegt dat rond 22.00 uur de Duitse politie voor zijn deur stond en hem heeft ondervraagd. Ook lieten ze hem een foto zien van de omgekomen Pool. "Het was verschrikkelijk. Ik zag steek- en schotwonden. Zijn gezicht was gezwollen. Het leek of hij gevochten had", aldus de eigenaar.

De Duitse krant sprak ook een bron binnen het onderzoeksteam. Uit autopsie op het lichaam zou blijken dat de Poolse man nog leefde tijdens de aanslag en dat de man probeerde te verhinderen dat de truck op de mensenmassa inreed.

De Pool werd vermoedelijk overmeesterd toen hij aan het werk was als vrachtwagenchauffeur. Eerder werd er door persbureau DPA al bericht dat de Poolse man met een klein-kaliber wapen doodgeschoten was. Maar van het wapen ontbreekt op dit moment nog ieder spoor.

IS eiste de aanslag dinsdag op. Dat meldde het persbureau Amaq dat aan de terreurgroep is gelieerd.

Op de vlucht

De Duitse politie is een klopjacht begonnen op zoek naar de dader van de aanslag. De politie heeft naar eigen zeggen zo'n vijfhonderd aanwijzingen en sporen die naar de dader of daders zouden kunnen leiden.

Het gaat onder andere om verklaringen van ooggetuigen en DNA-sporen in de cabine van de vrachtwagen waarmee de aanslag werd gepleegd. Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière verklaarde voor de Duitse televisie dat de politie zeker niet in het duister tast. ''En niemand zal rusten voordat de dader of daders gepakt zijn.'' In politiekringen werd de verwachting geuit dat woensdag mogelijk een nieuwe verdachte zal worden gepakt.

Dinsdagavond besloot justitie in Karlsruhe dat de 23-jarige Pakistaanse man die kort na de aanslag als verdachte werd aangehouden, moest worden vrijgelaten. Het onderzoek heeft geen dringende verdenkingen tegen de man opgeleverd waardoor er geen reden was hem langer vast te houden.

Geïdentificeerd

Bij de aanslag kwamen maandagavond twaalf mensen om het leven. Inmiddels zijn zeven lichamen geïdentificeerd. Van de 49 mensen die maandagavond gewond raakten, lagen er dinsdag aan het eind van de middag nog 25 in diverse ziekenhuizen. Van hen zijn er veertien zwaargewond.

De Maizière meldde dat er geen kinderen zijn overleden tijdens de aanslag.

Herdenking

In de Gedächtniskirche in Berlijn is dinsdag aan het begin van de avond een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de aanslag.

Onder anderen bondskanselier Angela Merkel, leden van haar kabinet en bondspresident Joachim Gauck waren daarbij aanwezig. Behalve politici waren er ook vertegenwoordigers van de politie en de brandweer in de kerk.

De kerk staat naast de kerstmarkt waar de vrachtwagen een menigte inreed.