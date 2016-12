Dader aanslag Berlijn loopt mogelijk nog vrij en bewapend rond

Dat heeft de Duitse Officier van Justitie Peter Frank dinsdag gezegd op een persconferentie. Hij sluit echter niet uit dat de verdachte die is opgepakt toch de echte en enige dader is. De autoriteiten hopen daar aan het eind van de middag of begin van de avond meer duidelijk over te hebben.

Bij de aanslag maandag zijn twaalf mensen omgekomen. Zeven lichamen zijn geïdentificeerd. Verder raakten 48 mensen gewond. Van de slachtoffers liggen er achttien nog zwaargewond in het ziekenhuis, 24 gewonden hebben het ziekenhuis weer verlaten.

De hoofdcommissaris van de politie verklaarde eerder al dat onzeker is of de verdachte die nu vastzit wel de bestuurder van de vrachtwagen was. De verdachte heeft ontkend de dader te zijn.

De verklaring van de aanvankelijk aangehouden verdachte is door de politie onderzocht. Die zou kloppen, aldus de bronnen binnen de politie tegen Die Welt.

"We hebben de verkeerde en daarmee ook een nieuwe situatie", zegt de politiebron tegen Die Welt. "De ware dader loopt nog vrij rond en is bewapend. Hij kan nieuwe schade aanrichten."

Hulp

Het is volgens Officier van Justitie Frank niet zeker of er één of meerdere daders zijn. Ook is niet duidelijk of er hulp van buitenaf is geweest.

De vrachtwagen reed zestig tot tachtig meter door de kerstmarkt, voordat deze tot stilstand kwam. De stad wilde geen betonnen blokkades opwerpen, omdat ze van de kerstmarkt geen 'fort' wilden maken.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar heeft volgens Frank veel weg van een aanslag door een jihadistische organisatie. Vooralsnog is een verband met de radicale islam niet aangetoond. Het vuurwapen waarmee de dader de Poolse man in de bijrijderstoel doodschoot, is nog niet gevonden.

Ontkent

De 23-jarige verdachte ontkent iets met de aanslag te maken te hebben, stelde Minister Thomas de Maizière van Binnenlandse Zaken eerder op dinsdag.

Die Welt zegt op basis van politiebronnen dat de aangehouden Pakistaanse asielzoeker niet meer als verdachte wordt gezien. Speciale eenheden van de Berlijnse politie zijn op de hoogte gesteld van de nieuwe situatie.

Pakistaan

Direct na de aanslag op de kerstmarkt, waarbij twaalf doden en 48 gewonden vielen, werd een 23-jarige Pakistaanse asielzoeker aangehouden.

Maandagavond kort na 20.00 uur reed de dader met een vrachtwagen in op het publiek. Hij vluchtte toen de wagen tot stilstand kwam. De politie heeft in de buurt van Tiergarten de verdachte Pakistaan aangehouden.

De politie roept op Twitter mensen op verdachte situaties in Berlijn met spoed te melden bij de politie.

Pool

Een Poolse man werd dood aangetroffen op de bijrijdersstoel van de vrachtwagen. Vermoedelijk is het de bestuurder van de wagen die door de dader is doodgeschoten met een handwapen. In de cabine is met bloed besmeurde kleding gevonden. Mogelijk heeft de dader zich in de cabine omgekleed.

Inval

In de nacht van maandag op dinsdag is een inval gedaan bij de vluchtelingenopvang in een hangar bij de Duitse luchthaven Tempelhof. Vier mannen van in de twintig zijn ondervraagd. Niemand werd opgepakt.

De politie roept getuigen op video's en foto's van het incident in te sturen. Ook wordt mensen gevraagd terughoudend te zijn met het delen van beelden en het doen van uitlatingen op sociale media.

Nederland

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof vindt dat mensen in Nederland zich niet moeten laten weerhouden om naar kerstmarkten en andere feestelijkheden te gaan.

"Gemeenten en politie lopen de genomen maatregelen nog eens langs en scherpen ze mogelijk aan. Ze zijn er serieus en alert mee bezig, want het is belangrijk dat iedereen gewoon naar alle feestelijkheden kan gaan'', aldus Schoof.

Schoof benadrukt dat extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen bij grotere evenementen rondom kerst en oud en nieuw.