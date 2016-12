Belg opgepakt na wapenvondst in Brussel

De federale politie in de hoofdstad was de Belg eerder op de dag op het spoor gekomen en vermoedde dat hij ook explosieven in bezit had.

Een verdacht pakket in de woning in de Brusselse gemeente Schaarbeek bleek uiteindelijk geen explosieven te bevatten. Voor de actie werd enkele uren een fors gebied afgezet. De zaak staat niet in verband met de aanslagen in Brussel of Parijs. Belgische media melden dat er wel een mogelijk verband is met terrorisme.

De verdachte, door het parket van Brussel aangeduid als A.B., was al bekend bij de autoriteiten wegens diefstal en geweldpleging. De aanhouding verliep zonder incidenten. Behalve wapens is computermateriaal in beslag genomen.

B. wordt later op de dag voorgeleid. Het parket wil verder geen commentaar geven.