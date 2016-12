Merkel spreekt van 'gruwelijke en onbegrijpelijke daad' Berlijn

"Ik ben net als miljoenen anderen ontzettend verdrietig om dat wat gisteren is gebeurd", zei Merkel dinsdag op een persconferentie. Bij de aanslag maandag kwamen twaalf mensen om en raakten ongeveer vijftig anderen gewond.

Merkel bracht dinsdagmiddag een bezoek aan de Gedächtniskirche om de slachtoffers te herdenken. Ze kwam daar in het zwart en legde witte rozen bij de rampplek.

Daarna bekeek ze de route die de vrachtwagen door de kerstmarkt heeft afgelegd. Ook heeft ze het condoleanceboek in de kerk getekend.

"Ik denk op dit moment vooral aan hen en hun families en vrienden. Ik wil dat ze weten dat dit hele land aan hun zijde staat en hoop en bid dat ze verder kunnen na deze verschrikkelijke klap", zei ze eerder op de dag.

De Duitse bondskanselier zei dat het "afschuwelijk zou zijn als het daadwerkelijk om iemand gaat die deed alsof hij in Duitsland asiel en bescherming zocht". "Het zou afgrijselijk zijn ten aanzien van al die mensen die wel oprecht bescherming zoeken."

Ze reageert daarmee op berichten dat de verdachte 23-jarige Pakistaan mogelijk als vluchteling het land is binnengekomen. De politie weet niet zeker of de Pakistaan de dader is.

Dank

Merkel sprak dank uit voor alle hulpverleners, reddingswerkers en politiediensten die betrokken zijn bij de nasleep en het onderzoek. "Ik heb een groot vertrouwen in de mensen die eraan werken om deze daad op te helderen."

De Duitse leider sprak moed in bij de Duitsers. "We willen geen leven leiden waarin de angst ons verlamt. We zullen hier in Duitsland altijd ons eigen leven leiden: vrij, samen en open."

Gauck

President Joachim Gauck noemde de gebeurtenis "een aanslag op onze levensstijl". Volgens hem toont de willekeur in het doden van mensen, dat het gaat om een terreurdaad.

Gauck betuigde steun aan de slachtoffers en hun familie en vrienden. "De hatelijke dader zal ons niet tot haat drijven. In Duitsland blijven we in vrijheid, komen we samen en hebben we vrede."