Verdachte aanslag kerstmarkt Berlijn is 23-jarige Pakistaan

De Duitse krant Die Welt meldt dat dinsdag op basis van anonieme bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek. Minister Thomas de Maizière bevestigde dat een Pakistaanse asielzoeker verdachte is.

Bij de aanslag zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. 48 anderen raakten gewond, waarvan 18 zwaar. Bondskanselier Angela Merkel zei in een toespraak dat haar gedachten uitgaan naar de slachtoffers en familie en vrienden daarvan.

Maandagavond iets na 20.00 uur reed de dader met een vrachtwagen in op het publiek. Hij vluchtte toen de wagen tot stilstand kwam. De politie heeft de man in de buurt van Tiergarten aangehouden.

De Maizière heeft bekendgemaakt dat er veiligheidsmaatregelen worden genomen. De minister spreekt van een aanslag die nog niet is opgeëist. De kerstmarkten in Berlijn blijven dinsdag gesloten.

Verdachte

Navid B. was ook bekend onder de namen David en Naved B. Hij is op 1 januari 1993 geboren in Turbat, Pakistan.

Hij kwam met een groep van zo'n 15 vluchtelingen op 31 december vorig jaar het land binnen. In Passau werd hij gecontroleerd. Op 19 februari heeft hij asiel aangevraagd in Berlijn, aldus minister De Maizière.

Verblijfsvergunning

B. zou ongedisciplineerd overkomen, melden bronnen. Zo kwam hij niet naar hoorzittingen. Ook sprak hij geen Duits. Volgens De Maizière was zijn aanvraag nog niet afgerond. Hij kwam niet voor in de databank van terreurverdachten.

Een Poolse man is dood in de cabine aangetroffen op de bijrijdersstoel van de vrachtwagen. Vermoedelijk is het de bestuurder van de wagen die door de verdachte is doodgeschoten met een handwapen. Dat wapen is nog niet teruggevonden.

In de cabine is met bloed besmeurde kleding gevonden. De aangehouden verdachte had geen bebloede kleding, melden bronnen. Mogelijk heeft hij zich in de vrachtwagen nog omgekleed.

Kerstmarkten

De vrachtwagen is inmiddels weggesleept van de rampplek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken roept na overleg met deelstaatleiders op de kerstmarkten in Duitsland open te houden.

De kerstmarkten in Berlijn blijven dinsdag gesloten, uit respect voor de slachtoffers. De beveiliging in de hoofdstad is opgeschroefd.

Opvang

De dader verbleef tijdelijk in een vluchtelingenopvang in Berlijn en gebruikte drie namen, meldt persbureau DPA op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten. Hij zou een bekende zijn van de politie vanwege kleine incidenten.

In de nacht van maandag op dinsdag is een inval gedaan bij de vluchtelingenopvang in een hangar bij de Duitse luchthaven Tempelhof. Vier mannen van in de twintig zijn ondervraagd. Er is niemand opgepakt.

Getuigen

De politie roept getuigen op video's en foto's van het incident in te sturen. Ook wordt mensen gevraagd terughoudend te zijn met het delen van beelden en het doen van uitlatingen op sociale media.

Bondskanselier Angela Merkel heeft een bezoek aan de regio Mecklenburg-Vorpommern voor dinsdag afgezegd, bevestigde een woordvoerder van de kanselarij. Merkel geeft om 11.00 uur een toespraak.

GPS

Volgens de Poolse zender TVN24 is de vrachtwagen rond 16.00 uur maandag meerdere keren gestart. Dat maakt het Poolse vervoersbedrijf in Gryfino op uit GPS-gegevens van het voertuig.

Mogelijk heeft de verdachte toen de wagen gekaapt. Tegen 19.45 uur verliet de wagen de standplaats in Berlijn. Met de Poolse bestuurder is sinds 16.00 uur geen contact meer geweest. Het was de bedoeling dat dinsdagochtend in Berlijn staaldelen uit Italië zouden worden uitgeladen.

Herdenking

De Maizière heeft voor dinsdag een dag van nationale rouw afgekondigd. De vlaggen van alle overheidsgebouwen hangen halfstok, waaronder de Duitse ambassade in Den Haag.

In de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche op het plein van de aanslag is een condoleanceboek geopend. Om 18.00 uur is er een rouwdienst in de kerk. Op de plek van de aanslag zijn dinsdag bloemen gelegd.

Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag.

''Aan de voet van de Gedächtniskirche, het symbool dat ons herinnert aan de waarden van vrede en verzoening, werden gisteravond weerloze mensen het slachtoffer van een geweldsdaad. Wij leven intens mee met de getroffen families en met degenen die gewond raakten. Berlijn is in onze gedachten.''