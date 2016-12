Dodental aanslag op kerstmarkt in Berlijn opgelopen tot twaalf

Maandagavond iets na 20.00 uur reed een vrachtwagen in op een menigte op een kerstmarkt. Een persoon is aangehouden in de buurt van het park Tiergarten. De bijrijder, een Poolse man, is overleden.

De politie liet dinsdagochtend weten dat de man met opzet naar de kerstmarkt was gereden en daar op de mensenmassa inreed. Eerder liet de politie al weten dat het uitging van een aanslag en niet van een verkeersongeval.

De aangehouden man zou volgens Duitse media de bestuurder van de vrachtwagen zijn. Hij is vermoedelijk in februari als vluchteling via de Balkan Duitsland binnengekomen, melden bronnen bij de Duitse veiligheidsdiensten aan het Duitse persbureau dpa.

Hij verbleef daarna in een opvangcentrum voor vluchtelingen in Berlijn. Vermoedelijk is dat de vluchtelingenopvang op luchthaven Tempelhof. De politie heeft rond vier uur daar een inval gedaan.

Namen

De verdachte heeft verschillende namen gebruikt en zijn identiteit staat daarom niet zonder twijfel vast. Het zou gaan om een Pakistaan of Afghaan, volgens de bronnen. De Duitse krant Die Welt meldt op basis van bronnen dat het gaat om een 23-jarige Pakistaan.

De Poolse bijrijder was mogelijk de eigenaar of de chauffeur van de vrachtwagen, tot deze werd overgenomen door de aanslagpleger. Het vermoeden bestaat volgens de politie ook dat de vrachtwagen is gestolen op een bouwplaats in Polen.

Getuigen

De politie heeft met dank aan getuigen de verdachte snel kunnen oppakken. Er kwamen direct na de aanslag meldingen bij de politie van de verdachte die uit de vrachtwagen was gesprongen en op de vlucht sloeg.

Een van de getuigen volgde de verdachte op gepaste afstand, meldt Die Welt. De politie spreekt van een "burgerplicht die ons moed geeft".

De man werd op zo'n twee kilometer afstand van de kerstmarkt opgepakt, nadat de getuige de verdachte uit het oog was verloren. De politie heeft de Pakistaan op basis van de beschrijving van de gedachte opgepakt.

Kraampjes

De truck reed door een van de wandelpaden van de kerstmarkt bij de Breitscheidplatz in de wijk Charlottenburg. Het voertuig zou daarna nog tientallen meters over de kerstmarkt hebben gereden, melden media in Berlijn.

De truck kwam vanaf de Budapester Strasse het voetpad bij de wereldberoemde Gedächtniskirche op en heeft meerdere kraampjes geraakt.

Het voertuig kwam tot stilstand tegen een kerstboom. De Breitscheidplatz werd afgesloten voor alle verkeer. Facebook heeft een 'safety check'-pagina opgezet waarop mensen in Berlijn kunnen laten weten dat zij ongedeerd zijn.

Merkel

Bewoners in de buurt van de Breitscheidplatz werd gevraagd maandagavond niet de straat op te gaan als dat niet nodig is. Burgemeester MIchael Müller liet rond 22.00 uur echter weten dat de situatie op de locatie van de aanslag "onder controle" is. Hij noemde de aanslag "dramatisch".

Een woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel liet in een reactie op Twitter weten dat zij "rouwt om alle doden".

Veroordeeld

Het Witte Huis heeft de aanslag veroordeeld. Ook premier Mark Rutte liet weten dat Nederland zeer meeleeft met Duitsland en de slachtoffers.

Ook de toekomstige president Donald Trump van de Verenigde Staten sprak zich uit over de aanslag. Ondanks dat de aanslag nog niet is opgeëist, liet hij in een verklaring weten dat "ISIS en andere islamistische terroristen voortdurend christenen afslachten als onderdeel van hun wereldwijde jihad".

Aangescherpte maatregelen

De veiligheidsmaatregelen op Duitse kerstmarkten waren dit jaar al aangescherpt na de recente aanslagen in Parijs en Nice.

De politie zette op veel plaatsen extra mensen in, zowel in uniform als in burger. Verschillende kerstmarkten inspecteerden dit jaar de tassen van bezoekers.

Minister Thomas de Maizière van Binnenlandse Zaken heeft een dag van nationale rouw aangekondigd. Dinsdag gaan alle vlaggen op overheidsgebouwen in het land op halfstok.

Dreigingsniveau

De aanslag in Berlijn doet denken aan de aanslag op de boulevard van Nice op 14 juli. Toen reed een man met een vrachtwagen door een menigte heen die naar vuurwerk aan het kijken was. Hierbij vielen 86 doden. De aanslag werd geclaimd door Islamitische Staat.

Het dreigingsniveau in Nederland verandert niet na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) volgt de ontwikkelingen op de voet. De aanslag in Berlijn past in het dreigingsbeeld, laat een zegsman maandagavond weten.

In Nederland is het dreigingsniveau substantieel. De kans op een aanslag is reëel, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat er voorbereidingen worden getroffen voor een aanslag.