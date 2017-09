Nadal wint voor derde keer US Open na zege op Anderson

Nadal rekende in ruim twee uur af met Anderson: 6-3, 6-3 en 6-4. De nummer één van de wereld schreef de US Open zo voor de derde keer in zijn carrière op zijn naam. Hij won het toernooi in New York eerder in 2010 en 2013.

In 2011 haalde Nadal ook de finale op Flushing Meadows, maar toen verloor hij van Novak Djokovic.

Voor de 31-jarige Nadal betekende het zijn tweede Grand Slam-titel van dit jaar. In juni veroverde hij zijn tiende titel op Roland Garros. Begin dit jaar bereikte hij ook de eindstrijd van de Australian Open, maar daarin was Roger Federer, die ook Wimbledon won, te sterk.

Grand Slam-titels

In totaal heeft de Mallorcaan nu zestien Grand Slam-titels op zijn erelijst staan. Daarmee moet hij alleen Federer boven zich dulden. De 36-jarige Zwitser is met negentien titels recordhouder.

Voor de 31-jarige Anderson was de eindstrijd van de US Open de eerste Grand Slam-finale in zijn carrière. De Zuid-Afrikaan kwam op een major nooit verder dan de kwartfinale.

Het krachtsverschil bleek ook in de finale duidelijk. Anderson wist in de hele partij geen enkel breakpoint te creëren en pakte in de servicegames van Nadal niet meer dan vijftien punten.

Onnodige fouten

In de openingsset kon Anderson tot 3-3 nog wel gelijke tred houden, maar vervolgens won Nadal drie games op rij. De nummer 32 van de wereld sloeg bovendien veel meer onnodige fouten dan zijn opponent: 23 om 5.

Het tweede bedrijf verliep nagenoeg hetzelfde. Nadal gaf op eigen service nauwelijks iets weg en had voldoende aan een break in de zesde game.

In de eerste game van de derde set leverde Anderson opnieuw zijn opslag in. Die break wist het 2,03 meter lange servicekanon in het vervolg niet meer te repareren. Nadal maakte het karwei af op zijn tweede matchpoint.