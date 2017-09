Stephens kan US Open-winst na imponerende comeback niet geloven

De 24-jarige Amerikaanse was na een lange afwezigheid door een voetblessure afgezakt op de wereldranglijst en stond begin augustus nog 957e, werkte zich richting de US Open op naar plaats 83 en is nu de nieuwe nummer zeventien.

"Het is ongelooflijk. Ik onderging op 23 januari een operatie en als iemand me toen had gezegd dat ik nu de US Open zou winnen, had ik dat echt niet geloofd", sprak een emotionele Stephens na haar winst op Madison Keys in de finale.

"Ik heb een geweldig team achter me en had dit echt voor geen goud willen missen. Eigenlijk zou ik nu moeten stoppen, want dit overtref ik nooit meer. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Alles viel samen en ik kan alleen maar dankbaar zijn."

Stephens ging in de eindstrijd een stuk beter met de druk om dan de als vijftiende geplaatste Keys. De Amerikaanse versloeg haar twee jaar jongere landgenote eenvoudig met 6-3 en 6-0.

Vrienden

Het viel voor Stephens niet mee om Keys teleurgesteld te zien. "Ze is één van mijn beste vrienden en het is heel speciaal om tegen haar te spelen. Ik vertelde haar na het beslissende punt dat ik het liefst een gelijkspel had gehad, maar er moest iemand winnen."

Keys, die ook emotioneel was, sprak woorden van dezelfde strekking. "Het was heel speciaal. Ik speelde niet mijn beste partij en dat was teleurstellend, maar als ik iemand de zege gun, is Sloane het."

"Ik heb een roerig jaar achter de rug waarin ik ben geopereerd aan mijn pols. Als je me twee maanden geleden had verteld dat ik nu in een Grand Slam-finale zou staan, had ik dat nooit geloofd."

Stephens is de eerste ongeplaatste US Open-winnares sinds Kim Clijsters in 2009. Ze is bovendien pas de vijfde vrouw die er met een ongeplaatste status in slaagt om een Grand Slam op haar naam te schrijven.