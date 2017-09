Ongeplaatste Stephens stunt met US Open-winst

Het werd 6-3 en 6-0 in New York. De partij duurde amper een uur.

De 24-jarige Stephens, die in 2013 al eens de halve eindstrijd haalde op de Australian Open en de kwartfinale op Wimbledon, is de nummer 83 van de wereld en daarmee de laagst genoteerde US Open-winnares sinds Kim Clijsters in 2009.

Bovendien is ze pas de vijfde ongeplaatste vrouw die een Grand Slam-toernooi op haar naam schrijft. Eerder slaagden Chris O'Neil (1978, Australian Open), Serena Williams (2007, Australian Open), Clijsters en Jelena Ostapenko (die eerder dit jaar Roland Garros won) daarin.

Begin augustus was Stephens nog slechts de nummer 957 van de wereld doordat ze elf maanden uitgeschakeld was met een voetblessure. Dankzij halvefinaleplaatsen in Montreal en Cincinnati klom ze echter snel op de mondiale ranking. De US Open-winst levert haar nu de zeventiende plaats op.

Onervaren

De US Open-finale ging tussen twee relatief onervaren speelsters, want zowel Stephens als de als vijftiende geplaatste Keys stond nog nooit in de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi.

Stephens ging echter een stuk beter met de druk om dan de twee jaar jongere Keys, die in de eerste set maar liefst zeventien onnodige fouten maakte en mede daardoor de set aan haar landgenote moest laten.

In de tweede set ging het voor Keys van kwaad tot erger. Ze kwam snel met 4-0 achter en leek bij die stand iets terug te doen, maar op de service van Stephens waren drie breakpoints niet aan haar besteed. Ze was het spoor volledig bijster en ging roemloos ten onder.