Nadal jaagt in New York op eerste 'Grand Slam-dubbel' sinds 2013

Nadal won eerder dit jaar Roland Garros voor de tiende keer, zijn eerste Grand Slam-eindzege in drie jaar. De laatste keer dat hij minimaal twee van de vier grootste tennistoernooien in één seizoen won, was vier jaar geleden toen hij de beste was op Roland Garros en de US Open.

Ook in 2008 (Roland Garros en Wimbledon) pakte Nadal een 'Grand Slam-dubbel, terwijl hij in 2010 zelfs drie grote prijzen veroverde (Roland Garros, Wimbledon en US Open).

De huidige nummer één van de wereld is zondag de huizenhoge favoriet voor de finale op Flushing Meadows. Nadal staat in zijn 23e Grand Slam-finale (alleen Roger Federer heeft er meer met 29), terwijl de 31-jarige Anderson voor het eerst in de eindstrijd staat van een 'major'.

Anderson en Nadal speelden vier keer eerder tegen elkaar en de Zuid-Afrikaan won nog nooit. De meest recente confrontatie tussen de twee was dit jaar bij het graveltoernooi van Barcelona, waar Nadal in twee sets won (6-3 en 6-4).

Anderson kwam in zijn 33 voorgaande deelnames aan een Grand Slam nooit verder dan één kwartfinale (US Open 2015). Alleen David Ferrer (42) en Stan Wawrinka (36) hadden meer Grand Slam-deelnames nodig om een keer een finale te bereiken.

Anderson is als 28e geplaatst bij de US Open, waarmee hij de laagst geplaatste speler ooit kan worden die een Grand Slam wint.

De nummer 32 van de wereld is bij een stunt tegen Nadal bovendien pas de tweede Afrikaanse tennisser die in het professionele tijdperk (sinds 1968) een Grand Slam wint. De Zuid-Afrikaan Johan Kriek won de Australian Open in 1981. Een jaar later prolongeerde hij zijn titel, maar toen kwam hij uit voor Amerika.

De laatste Zuid-Afrikaan die de US Open-finale bereikte, was Cliff Drysdale in 1965. Hij verloor daarin van de Spanjaard Manuel Santana. Het Amerikaanse toernooi is nog nooit gewonnen door een (Zuid-)Afrikaan.

De finale van de US Open begint zondagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd.