Nadal ziet finaleplek US Open als bekroning op 'onvoorstelbaar' seizoen

Een jaar geleden werd Nadal in de vierde ronde van het toernooi in New York uitgeschakeld door Lucas Pouille. "Wie mij toen had verteld dat ik zo'n seizoen mee zou maken had ik voor gek verklaard", aldus Nadal. "Dit had ik absoluut niet durven dromen."

De nummer één van de wereld is bezig aan een sterk jaar. Hij won in juli voor de tiende keer Roland Garros. Daarmee werd hij de eerste speler die één Grand Slam minimaal tien keer op zijn naam wist te schrijven. Verder won Nadal dit seizoen al drie andere toernooien.

Bekroning

"We hebben er keihard voor geknokt. Ik niet alleen, maar mijn hele team. En nu staan we weer in de finale van een grandslamtoernooi. We hebben een sterk geloof in wat we doen en kunnen. Ik heb nog steeds een geweldige passie en liefde voor het tennis. Dit is een bekroning voor een onvoorstelbaar jaar."

In New York speelt Nadal zijn achtste finale van het jaar. Mede door blessures begon hij als mondiale nummer negen aan dit tennisseizoen. In augustus loste hij Andy Murray af als nieuwe nummer één van de wereld. Het was voor het eerst sinds 2014 dat Nadal bovenaan de rankinglijst stond.

Nadal treft in de finale van het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar Kevin Anderson. De 31-jarige Zuid-Afrikaan bereikte de finale door Pablo Carreno Busta te verslaan. De als 28ste geplaatste Anderson staat voor het eerst in de finale van een Grand Slam-toernooi.

De mannenfinale bij de US Open gaat zondagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd van start.