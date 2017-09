Nadal en Anderson plaatsen zich voor finale US Open

Nadal had het in de eerste set lastig tegen Del Potro, die de US Open in 2009 op zijn naam schreef, maar vanaf set twee leek de 31-jarige Spanjaard een knop om te zetten.

In aanloop naar de halve finale werkte Del Potro twee zware partijen af en in zijn wedstrijd tegen Nadal was de Argentijn bij vlagen zichtbaar vermoeid. Nadal maakte daar handig gebruik van door met afwisselende slagen Del Potro aan het werk te zetten.

De op stoom geraakte Spanjaard won in het Arthur Ashe Stadium in New York uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig. Hij gunde Del Potro in het restant van het duel nog slechts vijf games.

Grand Slam-finale

De als 28ste geplaatste Anderson plaatste zich voor de finale in New York door Spanjaard Pablo Carreno Busta te verslaan: 4-6, 7-5, 6-3 en 6-4.

Carreño Busta won de eerste set, maar kon de wedstrijd vervolgens niet naar zijn hand zetten. Na bijna drie uur spelen in het Arthur Ashe Stadium in New York zegevierde de als 28ste geplaatste Zuid-Afrikaan na vier sets.

Het is voor Anderson de eerste keer dat hij de finale van een Grand Slam-toernooi staat. Nadal speelt zondag zijn derde eindstrijd in een 'major' dit jaar. Hij verloor in de finale van de Australian Open van Roger Federer en won op Roland Garros zijn tiende titel.

De mannenfinale bij de US Open gaat zondagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd van start.