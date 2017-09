Rojer draagt US Open-titel op aan familie op Curaçao

Rojer droeg de titel op aan zijn familie, die vanwege orkaan Irma niet naar New York kon afreizen. "Mijn familie zit op Curaçao, een klein eiland in het Caribisch gebied", zei hij na afloop van de finale tegen de toeschouwers in het Arthur Ashe Stadium.

"Ze kunnen hier niet zijn vanwege de orkaan, maar ik weet dat ze thuis naar de finale hebben gekeken. Deze is voor hen", jubelde Rojer.

De dubbelspecialist van het Nederlands Davis Cup-team en Tecau versloegen in de finale de Spanjaarden Feliciano Lopez en Marc Lopez in twee sets. Voor het duo betekende het de tweede Grand Slam-titel nadat ze twee jaar geleden Wimbledon wonnen.

Communicatie

Volgens Rojer vormt communicatie de basis van hun succes. "De sleutel is communicatie en samen vechten. Anders werkt het niet."

"Dat is moeilijk, want je staat onder grote druk", vervolgde hij. "Soms ben ik boos op mezelf en reageer ik het af op Horia. Maar we hebben twee geweldige weken gehad, die we vandaag hebben bekroond."

Rojer kreeg ook applaus toen hij uitlegde waarom hij een shirt droeg met daarop een afbeelding van het Vrijheidsbeeld. Volgens de geboren Antilliaan had dat te maken met de rechts-radicale protesten in Charlottesville vorige maand.

Charlottesville

"Na alle tragische gebeurtenissen in Charlottesville wil ik vrede en vrijheid promoten", legde hij uit. "Hopelijk gaan we met z'n allen die kant op.”

"Ik kom hier al sinds mijn twaalfde, ik vind dit een geweldig land. Ik ben blij dat ik hier mag komen om mijn werk te doen. Hopelijk gaan we die kansen voor iedereen creëren."

In het Amerikaanse Charlottesville liepen demonstraties van extreemrechtse groepen en tegendemonstranten medio augustus enorm uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en één vrouw overleed nadat een automobilist op een protestmars was ingereden.