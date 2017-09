Stephens kan laagst genoteerde US Open-winnares worden sinds Clijsters

Stephens stond voor aanvang van de US Open op de 83e plaats van de wereldranglijst. Clijsters was acht jaar geleden na een zwangerschap pas net weer terug op de WTA Tour en deed met een wildcard mee aan de US Open.

Voor Stephens was de tophonderdnotering aan het begin van het toernooi op Flushing Meadows eigenlijk al een wonder. De 24-jarige Amerikaanse kampte een jaar met een voetblessure en stond eind juli nog op de 957e plaats.

Stephens stormt door haar finaleplek stormt de top 25 van de WTA-ranking binnen. Bij winst wordt ze de nummer zeventien van de wereld, bij verlies de nummer 22.

Haar landgenoot en mede-finalist Madison Keys stond voorafgaand aan het toernooi op de zestiende plek van de mondiale ranking. Keys (22) kent ook geen vlekkeloos 2017, want door een polsoperatie vorig jaar november miste ze het begin van het seizoen.

Zusjes Williams

Beide Amerikaansen staan voor het eerst in hun carrière in de finale van een Grand Slam-toernooi. Stephens had tot deze US Open een halvefinaleplek bij de Australian Open van 2013 als beste resultaat staan bij een van de vier 'majors', terwijl Keys twee jaar later de laatste vier bereikte in Melbourne.

Het is de tiende keer in het professionele tijdperk dat er twee Amerikaanse vrouwen tegenover elkaar staan in de finale van de US Open. Voor de vorige keer moeten we terug naar 2002 toen Venus en Serena Williams elkaar in New York troffen in de eindstrijd.

Voor succes in Grand Slams is het Amerikaanse vrouwentennis deze eeuw sowieso afhankelijk van de zusjes Williams, want de vorige keer dat een Grand Slam-finaliste uit de Verenigde Staten niet de naam Williams droeg, was in 2005. Toen stond Lindsay Davenport in de eindstrijd van Wimbledon.

Een Amerikaanse winnares op een Grand Slam die geen 'Williams' heette, is nog langer geleden. In 2002 won Jennifer Capriati de Australian Open.

WTA-toernooien

Finale-ervaring hebben beide speelsters al wel in huis. Keys won de WTA-toernooien van Eastbourne, Birmingham en Stanford. Stephens won alle vier haar WTA-finales in Washington, Auckland, Acapulco en Charleston.

De vrouwenfinale van de US Open begint zaterdag om 22.00 uur Nederlandse tijd.