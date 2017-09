Stephens kan finaleplek op US Open nauwelijks geloven

"Ik heb er geen woorden voor om mijn gevoelens wat het heeft gekost om hier nu te staan te beschrijven", zei de 24-jarige Stephens na haar gewonnen halve finale tegen landgenote Venus Williams (6-1, 0-6 en 7-5).

Stephens was elf maanden uitgeschakeld door een voetblessure en zakte naar de 957e plaats op de wereldranglijst. Ze maakte haar rentree eind juni op Wimbledon.

Twee maanden later haalde ze de halve finales bij de toernooien van Toronto en Cincinnati en nu staat ze voor het eerst in een Grand Slam-finale.

"Ik was flauwgevallen als iemand me dat verteld had bij de start van mijn comeback. Ik heb geen idee hoe ik het gedaan heb. Vertellen jullie het maar", zei Stephens tegen de aanwezige journalisten.

Nuchter

Stephens is trots op het feit dat er vier Amerikaanse speelsters in de halve finale stonden in New York. "Dat zegt veel over de staat van het Amerikaanse tennis. Ik ben heel trots en vereerd dat ik deel uitmaak van de vier vrouwen en wat we vanavond gepresteerd hebben."

Zevenvoudig Grand Slam-winnares Williams was nuchter in haar commentaar na haar nederlaag: "Ik heb gewoon niet goed genoeg gespeeld."

Keys

Stephens moet het zaterdag in de eindstrijd opnemen tegen een goede vriendin, Madison Keys. De nummer zestien van de wereld was nooit verder gekomen dan de vierde ronde in New York, maar won donderdag in de halve finale makkelijk van haar landgenote Coco Vandeweghe: 6-1 en 6-2.

"Ik ben heel gelukkig met mijn finaleplek", zei Keys na afloop.

In de slotfase van de partij moest de 22-jarige Amerikaanse zich laten behandelen aan haar bovenbeen, maar daar maakt ze zich geen zorgen over.

"Ik voelde die blessure in de slotfase van de partij en maakte me zorgen dat het erger zou worden. Daarom heb ik me laten behandelen. Nu voel ik me beter dan ooit."