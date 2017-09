Sloane Stephens treft Madison Keys in finale US Open

De 24-jarige Stephens versloeg in de nacht van donderdag op vrijdag in de halve finale verrassend haar ervaren landgenote Venus Williams (37) in drie sets: 6-1, 0-6 en 7-5.

De 22-jarige Keys had in de andere halve eindstrijd in New York een stuk minder moeite met haar landgenote Coco Vandewege: 6-1 en 6-2.

Het is voor zowel Stephens als Keys de eerste keer dat ze de finale van een Grand Slam-toernooi bereikt.

Blessure

Stephens was in oktober 2013 de mondiale elf, maar zakte ver weg op de wereldranglijst door een voetblessure. Ze moest daardoor afzeggen voor de US Open van vorig jaar en kwam pas in juni van dit jaar bij Wimbledon weer in actie.

Inmiddels is Stephens weer opgeklommen naar de 83e plaats op de wereldranglijst en na het toernooi zal ze in ieder geval weer in de top 25 staan. Ze kwam tot dit jaar nooit verder dan de vierde ronde op Flushing Meadows.

Keys is de mondiale nummer zestien en was voor de editie van dit jaar ook nooit verder gekomen dan de laatste zestien op de US Open. Op de Australian Open haalde ze in 2015 al eens de halve finale.

Het is de eerste keer sinds 2002 dat de finale tussen twee Amerikaanse vrouwen gaat. Toen won Serena Williams het toernooi ten koste van haar zus Venus.

Fouten

Stephens won de eerste set vooral dankzij zeventien onnodige fouten van Venus Williams, die zich vervolgens herpakte in de tweede set.

De veertienvoudig Grand Slam-winnares ging veel beter spelen en verloor geen enkele game in die tweede set.

In de beslissende derde set maakte Williams twee keer een break achterstand goed, maar ze moest bij 5-5 opnieuw haar servicegame inleveren. Dit keer kon ze zich niet herstellen en serveerde Stephens de partij na ruim twee uur spelen uit.

Keys

De als vijftiende geplaatste Keys was superieur tegen Vandeweghe in de tweede halve finale. Ze verloor slechts vier punten in de eerste vijf games en pakte de eerste set met 6-1 binnen 23 minuten.

De 25-jarige Vandeweghe wist iets meer tegenstand te bieden in de tweede set, maar moest toch twee breaks toestaan.

Keys ging bij 4-1 verrassend de baan af voor een medische behandeling aan haar bovenbeen, maar dat maakte geen verschil meer. De Amerikaanse won de partij na ruim een uur en sloeg in totaal 25 winners tegenover slechts negen onnodige fouten.

Stephens en Keys treffen elkaar zaterdag in de finale. Ze speelden slechts één keer eerder tegen elkaar. In 2015 was Stephens in Miami de beste.