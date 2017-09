Federer: 'Was bij US Open geen moment op vereiste niveau'

"Ik heb hier bij de US Open geen moment het gevoel gehad dat ik op mijn vereiste niveau was", aldus Federer na zijn nederlaag in vier sets tegen Juan Martin del Potro.

"Ik dwong mezelf om te denken dat het wel goed zat, maar ik miste het ritme dat ik bij de Australian Open en Wimbledon wel had. De beste speler heeft gewonnen, zonder twijfel, en daar heb ik geen probleem mee."

Federer won eerder dit jaar de Australian Open en Wimbledon en hij begon daardoor met achttien overwinningen op rij op Grand Slams aan zijn kwartfinale bij de US Open. In een herhaling van de finale van 2009 was Del Potro echter te sterk: 7-5, 3-6, 7-6 (10) en 6-4.

Federer sloeg meer winners dan zijn Argentijnse tegenstander (60 om 48), maar was ook slordiger (41 om 32 onnodige fouten), vooral op de belangrijke momenten.

Nadal

De nummer drie van de wereld, die in aanloop naar de US Open kampte met een rugblessure, was nooit in grootse vorm op Flushing Meadows, met in de eerste en twee ronde al twee vijfsetters.

"Natuurlijk is deze nederlaag jammer, maar Juan Martin verdiende het meer dan ik. Ik het gevoel dat ik hier niet in de halve finales thuishoor en om eerlijk te zijn denk ik ook dat hij momenteel meer kans maakt tegen Rafael Nadal dan ik.''

Nadal won eerder op woensdag van de jonge Rus Andrey Rublev en is de tegenstander van Del Potro in de halve finales. De tennisfans hoopten op een nieuw titanenduel tussen Nadal en Federer, maar de Zwitser was daar naar eigen zeggen niet mee bezig.

"Ik worstelde dit toernooi te veel met mezelf om ver vooruit te kijken", aldus Federer. "Wat dat betreft ben ik eigenlijk wel blij dat ik de kwartfinales heb bereikt. Ik was elke partij afhankelijk van wat mijn tegenstander deed en dat vind ik geen prettig gevoel."

"Ik lig terecht uit de US Open; ik was fysiek, mentaal en qua spel niet goed genoeg. Ik heb het geprobeerd tot het einde, maar ik kwam vandaag simpelweg een speler tegen die beter was dan ik."

Thuisbaan

Del Potro, die eerder in zijn loopbaan door een hardnekkige polsblessure langdurig aan de kant stond, kon evenals Federer op veel aanmoedigingen rekenen van het Amerikaanse publiek.

"Voor mij is dit ook mijn thuisbaan. Na al mijn blessures en operaties, voel ik me echt gelukkig hier. Dit was mijn beste partij tot dusver in dit toernooi. Ik deed eigenlijk alles goed.''

"Ik kan niet geloven dat ik weer terug ben aan de top na al mijn blessures en operaties."