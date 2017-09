Keys en Vandeweghe zorgen voor Amerikaanse 'clean sweep' bij US Open

De als vijftiende geplaatste Keys had in de nacht van woensdag op donderdag weinig moeite met qualifier Kaia Kanepi uit Estland: 6-3 en 6-3.

De tennisster uit Florida zorgde voor de eerste Amerikaanse 'clean sweep' in de halve finales van het vrouwentoernooi sinds 1981. Toen waren Chris Evert, Tracy Austin, Barbara Potter en de uiteindelijke eindwinnares Martina Navratilova de halve finalisten.

De 22-jarige Keys, die haar eerste kwartfinale speelde op de US Open, had aan een break in de vierde game genoeg om eerste set binnen te slepen. In de tweede set kwam die break er al in de eerste game, en die klap kwam Kanepi niet meer te boven.

De Estse (32) is door blessureleed afgezakt naar de 418e plaats op de wereldranglijst en stond in New York voor het sinds de US Open van 2015 in het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Kanepi speelde op Flushing Meadows voor de zesde keer een kwartfinale op een 'major' en voor de zesde keer slaagde ze er niet in de laatste vier te bereiken.

Keys speelt in de nacht van donderdag op vrijdag haar tweede halve finale op een Grand Slam. Bij de Australian Open van 2015 strandde de pupil van Lindsay Davenport in het zicht van de eindstrijd.

Pliskova

Vandeweghe zorgde eerder op woensdag voor een verrassing door de nummer één van de wereld Karolina Pliskova uit te schakelen: 7-6 (4) en 6-3.

Garbiñe Muguruza wordt daardoor de nieuwe aanvoerder van de wereldranglijst. De 23-jarige Spaanse werd in New York al in de vierde ronde uitgeschakeld, maar schreef onlangs wel Wimbledon op haar naam.

Pliskova begon nog goed aan haar partij tegen Vandeweghe, maar de als twintigste geplaatste Amerikaanse sloeg op 4-5 een setpunt weg en trok de eerste set in een tiebreak naar zich toe. In het tweede bedrijf presteerde Pliskova te wisselvallig om het haar opponente lastig te maken, waardoor Vandeweghe voor eigen publiek aan het langste eind trok.

De nummer 22 van de wereld is bezig aan de beste US Open in haar loopbaan. Vandeweghe kwam in het enkelspel namelijk nooit verder dan de tweede ronde. Pliskova is de verliezend finaliste van vorig jaar.

Williams en Stephens wonnen dinsdag al hun kwartfinale. Zij zullen het in de nacht van donderdag op vrijdag in de andere halve finale tegen elkaar opnemen.