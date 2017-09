Sterke Del Potro voorkomt halve finale Federer-Nadal in New York

Federer en Del Potro maakten er in een herhaling van de eindstrijd van 2009 een mooi schouwspel van in het Arthur Ashe Stadium.

Na bijna drie uur was het net als acht jaar geleden de als 24e geplaatste Argentijn die aan het langste eind trok: 7-5, 3-6, 7-6 (10) en 6-4. Het was zijn zesde overwinning in 22 partijen tegen Federer.

Del Potro, die in de vorige ronde al Dominic Thiem uitschakelde, won de eerste set door Federer bij een 5-5 stand te breken.

In de tweede set ging het niveau van de Zwitser, vijfvoudig winnaar in New York, aanzienlijk omhoog. Hij sloeg achttien winners tegenover slechts vijf onnodige fouten en won de set met 6-3.

Tiebreak

In de cruciale tiebreak in de derde set miste Federer twee setpunten, waarna Del Potro wel toesloeg.

De Argentijn wist Federer bij een 2-2 stand in de vierde set nogmaals te breaken, en kwam mede dankzij zijn service en verwoestende forehand daarna niet meer in de problemen op zijn eigen opslag.

Voor Federer was het zijn eerste nederlaag van dit jaar op een Grand Slam, na achttien zeges op rij. De 36-jarige Zwitser won de Australian Open en Wimbledon en zag af van deelname aan Roland Garros.

Nadal

Del Potro speelt in de halve finales tegen Rafael Nadal, die zich woensdag moeiteloos plaatste voor de halve finales. De 31-jarige Spanjaard rekende eenvoudig af met de Rus Andrey Rublev.

Nadal had slechts een uur en 36 minuten nodig om zich te ontdoen van Rublev. De nummer één van de wereld verloor in totaal maar vijf games: 6-1, 6-2 en 6-2.

Voor de pas 19-jarige Rublev, de nummer 52 van de wereldranglijst, was het zijn eerste US Open ooit. De talentvolle Rus toonde zich in de achtste finales nog sterker dan David Goffin, maar bleek niet opgewassen tegen Nadal.

Rublev was op het Grand Slam-toernooi in New York de jongste kwartfinalist sinds de Amerikaan Andy Roddick in 2001.

Nadal is door zijn zege en de nederlaag van Federer ervan verzekerd dat hij ook na de US Open de nummer één van de wereld blijft. De US Open-winnaar van 2010 en 2013 staat voor de zesde keer in totaal en voor de eerste keer sinds 2013 bij de laatste vier in New York.