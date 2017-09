Pliskova verliest nummer één-positie na uitschakeling op US Open

Pliskova, verliezend finaliste van vorig jaar, kon in de eerste set nog goed mee met Vandeweghe. De 25-jarige Tsjechische kreeg op 5-4 zelfs een setpunt, maar Vandeweghe bleef overeind en trok de eerste set in een tiebreak naar zich toe.

In de tweede set presteerde Pliskova wisselvallig. Ze verloor haar servicegame op 2-1, knokte zich direct terug, maar werd op 2-2 opnieuw gebroken door Vandeweghe.

De 25-jarige Amerikaanse maakte, gesteund door het publiek op Flushing Meadows, optimaal gebruik van de fouten van haar tegenstandster en serveerde de wedstrijd op 5-3 uit.

Muguruza

Door haar nederlaag verliest Pliskova haar nummer één-positie op de wereldranglijst aan Muguruza. De 23-jarige Spaanse werd in New York al in de vierde ronde uitgeschakeld, maar schreef onlangs Wimbledon op haar naam.

Vandeweghe is juist bezig aan de beste US Open in haar loopbaan. De Amerikaanse kwam bij eerder deelnames nooit verder dan de tweede ronde. Bij de Australian Open bereikte ze dit jaar de halve eindstrijd.

In de halve finale neemt Vandeweghe het op tegen de winnares van het duel tussen Madison Keys en Kaia Kanepi uit Estland. De andere halve eindstrijd gaat tussen Venus Williams en Sloane Stephens.

Het is de eerste keer sinds 2002 dat er minstens drie Amerikaanse vrouwen in de halve finales van de US Open staan.