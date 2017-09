Halvefinalist Venus Williams geniet van Amerikaanse 'opleving' op US Open

Williams vertegenwoordigde de Verenigde Staten net als Coco Vandeweghe, Madison Keys en Sloane Stephens in de kwartfinales. Bij de mannen drong Sam Querrey door tot de laatste acht, al werd hij vervolgens uitgeschakeld.

"Het zijn geweldige weken voor het Amerikaanse tennis met zoveel Amerikanen in het speelschema en ze zover te zien komen", zei de 37-jarige Williams, die zelf voor het eerst in zeven jaar in de halve eindstrijd staat in New York, woensdag.

De laatste jaren domineerde haar zus Serena Williams het vrouwentennis, maar verder was er weinig Amerikaans succes. Venus Williams is blij om een nu een stijgende lijn te zien bij meerdere landgenoten.

"In mijn leven heb ik alleen maar geweldige Amerikaanse tennissers gezien, dus deze opleving is fantastisch. Hopelijk trekken we deze lijn door."

2010

Williams, tweevoudig winnaar van de US Open, werd sinds haar halvefinaleplek op het toernooi in 2010 telkens vroegtijdig uitgeschakeld in New York. Ze had het daar niet altijd makkelijk mee.

"Ik accepteer geen grenzen, dus het duurde wel even voordat ik er mee kon leven dat ik steeds werd uitgeschakeld", keek Williams na haar gewonnen partij tegen Petra Kvitova in de kwartfinales terug op de laatste zes jaar.

"Desondanks zag ik het glas wel als halfvol. Wat er ook gebeurde, ik zorgde ervoor dat ik altijd zo goed en sterk mogelijk voor de dag kwam."

In de halve eindstrijd neemt de als negende geplaatste Williams, die op de US Open geldt als oudste halvefinalist ooit, het op tegen haar landgenote Stephens. Vandewege en Keys komen nog in actie in de kwartfinales.