Venus Williams via Kvitova naar halve finales US Open

Williams kwam in de eerste set al snel 3-1 achter tegen de tweevoudig Wimbledon-winnares, maar pakte daarna vijf games op rij en pakte zo alsnog de eerste set.

In de tweede set, waarin het dak van het Arthur Ashe Stadium werd gesloten, kwam Kvitova een stuk beter voor de dag. Ze sloeg in die set weliswaar meer onnodige fouten (15 om 6), maar ook veel meer winners (16 om 5) dan Williams.

In de beslissende set wist Kvitova de kampioene van 2000 en 2001 al vroeg te breken, maar dat bleek niet voldoende om Williams op de knieën te krijgen. In de beslissende tiebreak was het verzet van Kvitova gebroken.

Stephens

Williams neemt het in de halve finale op tegen Sloane Stephens. De publieksfavoriete stapte als winnares van de baan na een driesetter tegen Anastasija Sevastova. Ze won met met 6-3, 3-6, 7-6 (4) van de Letse.

Het wordt de tweede halve finale ooit voor de 24-jarige Amerikaanse. In 2013 drong ze door tot de laatste vier bij de Australian Open.

Naast Stephens en Williams kunnen nog twee Amerikaanse vrouwen zich plaatsen voor de halve finales in New York. Coco Vandeweghe speelt in de kwartfinales tegen een andere Tsjechische, de mondiale nummer één Karolina Pliskova. Madison Keys treft de Estse Kaia Kanepi.

Carreno Busta

Pablo Carreno Busta plaatste zich dinsdag als eerste man voor de halve finales van de US Open. De 26-jarige Spanjaard was bij de laatste acht in drie sets te sterk voor Diego Schwartzman. Na twee uur spelen stond er bij de partij tussen Carreno Busta en Schwartzman 6-4, 6-4, 6-2 op het scorebord van het Arthur Ashe Stadium.

Carreno Busta is als twaalfde geplaatst in New York, zijn Argentijnse opponent Schwartzman als 29e.

Voor de Spanjaard is het de eerste keer dat hij doordringt tot de laatste vier van een Grand Slam. Zijn beste prestatie tot nu toe was zijn kwartfinaleplek, eerder dit seizoen op Roland Garros.

Schwartzman was eerder dit toernooi nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de kampioen van 2014, de Kroaat Marin Cilic.

