Venus Williams via Kvitova naar halve finales US Open

Williams en Kvitova maakten er een zinderend gevecht van. Na twee uur en 38 minuten stapte de 37-jarige routinier als winnares van de baan.

Williams deelde in de eerste set gelijk al een harde tik uit aan Kvitova. Ze maakte een 1-3 achterstand ongedaan door de vijf daaropvolgende games wel op haar naam te schrijven.

Kvitova liet zich echter niet kennen en herstelde de schade in de tweede set. Ze sloeg weliswaar meer onnodige fouten (15 om 6), maar ook veel meer winners (16 om 5) dan Williams.

In de beslissende derde set wist Kvitova de kampioene van 2000 en 2001 al vroeg te breken, maar dat bleek niet voldoende om Williams op de knieën te krijgen. In de tiebreak was het verzet van Kvitova gebroken.

Stephens

Williams neemt het in de halve eindstrijd op tegen landgenote Sloane Stephens. Die rekende in eveneens drie sets af met de Letse Anastasija Sevastova: 6-3, 3-6, 7-6 (4).

Stephens stond één keer eerder in de halve finales van een Grand Slam-toernooi. In 2013 drong ze door tot de laatste vier bij de Australian Open.

Naast Stephens en Williams kunnen nog twee Amerikaanse vrouwen zich plaatsen voor de halve finales in New York. Coco Vandeweghe speelt in de kwartfinales tegen de Tsjechische mondiale nummer één Karolina Pliskova. Madison Keys treft de Estse Kaia Kanepi.

Carreno Busta

Bij de mannen slaagde de laatst overgebleven Amerikaan, Sam Querrey, er niet in de halve finales te bereiken. In een partij die tot diep in de New Yorkse nacht duurde ging hij onderuit tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 6-7 (5), 7-6 (9), 3-6 en 6-7 (7).

Anderson is de eerste Zuid-Afrikaan in de halve eindstrijd op een Grand Slam-toernooi sinds Wayne Ferreira in 2003 op de Australian Open.

Anderson stuit in de halve finales op de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die in straight sets te sterk was voor de Argentijn Diego Schwartzman: 6-4, 6-4 en 6-2.

Ook Carreño Busta speelde nooit eerder een halve eindstrijd op een Grand-Slam-toernooi. Hij haalde dit jaar op Roland Garros voor het eerst de laatste acht op één van de vier belangrijkste toernooien van het jaar.