Rojer naar halve finales, Haase en Middelkoop onderuit in dubbelspel US Open

Samen met zijn vaste dubbelmaatje Horia Tecau gunde Rojer de Schot Jamie Murray en de Braziliaan Bruno Soares slechts drie games: 6-1 en 6-2.

In de halve eindstrijd wacht Rojer en Tecau een ontmoeting met Henri Kontinen uit Finland en John Peers uit Australië. Dat koppel is als eerste geplaatst op het Amerikaanse hardcourt.

Murray en Soares waren als titelverdedigers als vierde geplaatst, maar kwamen er nauwelijks aan te pas tegen Rojer en de Roemeen Tecau.

Rojer reikte vijf jaar geleden ook al tot de halve finales in New York, toen nog met de Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi. Met Tecau won hij Wimbledon in 2015.

Haase/Middelkoop

Haase en Middelkoop moesten na een uur en 23 minuten spelen buigen voor het als elfde geplaatste duo Feliciano Lopez en Marc Lopez uit Spanje: 6-4 en 7-5.

In het enkelspel viel het doek voor Haase al in de eerste ronde. De Hagenaar had voor het eerst in zijn carrière een geplaatste status op een Grand Slam-toernooi, maar was op Flushing Meadows niet opgewassen tegen de Brit Kyle Edmund.

Voor Haase en Middelkoop was het hun eerste gezamenlijke toernooi van het kalenderjaar 2017. Op weg naar de kwartfinales hadden ze eerder de als derde geplaatste Franse combinatie Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut nog verrast.

Lopez en Lopez spelen in de halve eindstrijd tegen de Amerikaanse tweelingbroers Bob en Mike Bryan, die afrekenden met het Franse koppel Julien Benneteau/Edouard Roger-Vasselin.