Federer hoopt tegen Del Potro op herhaling van 'epische' finale 2009

De 28-jarige Del Potro, die de afgelopen jaren vaak kampte met blessureleed, won het Grand Slam-toernooi acht jaar geleden door de Zwitser te verslaan in een spectaculaire vijfsetter.

"Hij had nummer één van de wereld kunnen zijn in 2009, maar raakte op een slecht moment geblesseerd", zei Federer (36) in de nacht van maandag op dinsdag na zijn gewonnen partij tegen Philipp Kohlschreiber in de vierde ronde in New York.

"Dat ik nu tegen hem speel, doet me denken aan de epische finale van toen. Hopelijk wordt het weer zo'n partij."

In de vierde ronde rekende Del Potro, die tegelijk speelde met Federer en luid werd aangemoedigd door het Amerikaanse publiek, in een thriller af met Dominic Thiem (1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1) en 6-4)

"We konden het publiek zelfs op het centre court horen, dat heb ik nog nooit meegemaakt", aldus Federer. "Het is mooi om hem weer in actie te zien en hem zulke partijen te zien spelen."

Rugkwetsuur

De als derde geplaatste Federer kampte in de aanloop naar de US Open met een rugkwetsuur en werd op tijd fit bevonden om mee te doen, maar moest zich tijdens zijn partij tegen Kohlschreiber weer even laten behandelen.

"Ik had even een korte massage van mijn onderrug nodig. Ik voelde iets, alsof er een spier vastzat", zei de negentienvoudig Grand Slam-winnaar over de korte onderbreking na de tweede set.

"Het duurde drie minuten en toen was ik weer terug, want ik wilde Philipp niet te lang laten wachten. Het was meer uit voorzorg, er is niets aan de hand. Ik maak me er geen zorgen over."

Na zijn blessurebehandeling trok Federer tegen Kohlschreiber ook de derde set naar zich toe, waardoor de vijfvoudig winnaar van de US Open de kwartfinales bereikte. Het werd 6-4, 6-2 en 7-5.

Nadal

Als Federer erin slaagt om te winnen van Del Potro, dan treft hij in de halve finales waarschijnlijk de als eerste geplaatste Rafael Nadal. Het is voor het eerst sinds 2007 dat Federer de US Open speelt met de Australian Open en Wimbledon op zak, terwijl Nadal Roland Garros heeft gewonnen.

Als Nadal of Federer de 137e editie van het toernooi wint, is diegene de nummer één van de wereld. Federer was op 4 november 2012 voor het laatst de beste van de wereld. Nadal nam de nummer één-positie onlangs over van Andy Murray.