Federer en Nadal bereiken kwartfinales, Del Potro in thriller langs Thiem

Vijfvoudig US Open-winnaar Federer verloor in elf eerdere ontmoetingen nog nooit van Kohlschreiber en had ook nu weinig te duchten van de Duitser. Die bleek eens te meer niet over de wapens te beschikken om de Zwitser aan het wankelen te krijgen.

Federer sloeg in drie sets 39 winners tegenover 20 dubbele fouten en stond geen enkele breekkans toe op zijn eigen opslag. Na minder dan twee uur was de zege binnen, waarmee nieuw overwerk werd voorkomen.

De negentienvoudig Grand Slam-winnaar had zowel in de eerste als de twee ronde vijf sets nodig om door te gaan.

Nadal was in New York eerder op de avond in drie sets veel te sterk voor de Oekraïner Alexandr Dolgopolov. De nummer één van de wereld kreeg alleen in set twee echt weerwerk: 6-2, 6-4 en 6-1.

In de kwartfinales stuit Nadal, die net wat meer dan anderhalf uur op de baan stond op Flushing Meadows, op de 19-jarige Rus Andrey Rublev. Als Federer en Nadal allebei opnieuw winnen, treffen ze elkaar in de halve eindstrijd.

Del Potro

Federer speelt in de kwartfinale tegen Del Potro. De winnaar van 2009 won in vijf sets van de als zesde geplaatste Oostenrijker Thiem: 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1) en 6-4. De partij duurde zo'n drieënhalf uur.

Vorig jaar zag Del Potro Thiem in de vierde ronde geblesseerd opgeven, maar dit keer moest de Argentijn diep gaan om de kwartfinale te bereiken. Thiem had na ruim een uur spelen een 2-0 voorsprong in sets.

In de derde set richtte Del Potro zich op, waarna in de vierde set een meeslepend gevecht ontstond. Daarin kwam Thiem 5-2 voor en miste hij op 6-5 twee matchpoints. Del Potro rook bloed en wist de partij, mede dankzij zijn steeds betere lopende forehand, te kantelen.

De kwartfinale tegen Federer is een herhaling van de finale van 2009. Toen won de Argentijn in vijf sets, waarmee hij zijn voorlopig enige Grand Slam-zege boekte.