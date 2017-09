Pliskova naar laatste acht US Open, Haase/Middelkoop verder in dubbel

Pliskova plaatste zich in razend tempo voor de kwartfinales. De nummer één van de plaatsingslijst gunde de Amerikaanse Jennifer Brady slechts één game: 6-1 en 6-0.

Pliskova balanceerde een ronde eerder nog op de rand van uitschakeling. Ze had toen bijna tweeënhalf uur nodig om de Chinese Shuai Zhang te bedwingen.

Tegen Brady, de huidige mondiale nummer 91, kwam de Tsjechische geen moment in de problemen. Pliskova had de eerste set in 25 minuten te pakken en had voor het tweede bedrijf nog minder tijd nodig.

Bij de laatste acht treft Pliskova de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Zij was in twee sets te sterk voor Lucie Safarova, landgenote van Pliskova: 6-4 en 7-6.

Madison Keys ervoor dat er dit jaar in elke kwartfinalepartij een Amerikaanse vrouw vertegenwoordigd is. Ze versloeg de nummer vier van de wereld Elina Svitolina in drie sets: 7-6 (2), 1-6 en 6-4. Het is voor Keys de eerste keer dat ze in de kwartfinales staat in New York. Daarin treft ze Kaia Kanepi uit Estland.

Haase/Middelkoop

Haase en Middelkoop versloegen in de derde ronde van de US Open de Belg Steve Darcis en zijn Israëlische partner Dudi Sela in twee sets: 7-6 (2) en 6-3.

Voor Haase en Middelkoop is het de eerste keer dat ze dit jaar samenspelen. In de eerste ronde versloeg het duo verrassend het als derde geplaatste koppel Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut uit Frankrijk.

Tegen Darcis en Sela was een goede tiebreak genoeg om de eerste set te winnen. Op 2-2 in de tweede set pakten de Nederlanders een break en die voorsprong gaven ze niet meer uit handen. Bij 5-3 was het raak op het eerste matchpoint.

Bertens

Kiki Bertens werd met haar Zweedse tennispartner Johanna Larsson kansloos uitgeschakeld in de derde ronde van het dubbelspel in New York.

Het als elfde geplaatste duo had weinig in te brengen tegen het Tsjechische koppel Lucia Hradecka/Katerina Siniakova. Na 68 minuten stapte het als zevende geplaatste duo als winnaar van de baan: 6-1 en 6-3.