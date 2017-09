Davis Cup-team kent geen verrassingen voor treffen met Tsjechië

Net als in de met 3-1 gewonnen confrontatie in april tegen Bosnië-Herzegovina komen Robin Haase, Thiemo de Bakker, Tallon Griekspoor en Jean-Julien Rojer namens Oranje in actie.

De wedstrijden worden in het weekend van 15 tot en met 17 september afgewerkt in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

Bij Tsjechië ontbreekt Tomas Berdych. De nummer achttien van de wereld kon het Davis Cup-duel niet in zijn programma inpassen.

Volgens Haarhuis liggen er daardoor mogelijkheden voor Nederland. "Al beschikken zij met Jiri Vesely (ATP, 55) over nog een sterke speler uit het internationale circuit. Hij heeft laten zien dat hij voor veel spelers een lastige tegenstander is", aldus de captain op de website van de KNLTB.

"Maar door het ontbreken van Berdych is het duel qua niveau gelijkwaardiger geworden en liggen de kansen voor beide teams ongeveer gelijk. Met het thuisvoordeel aan onze kant hopen we het hoogste niveau in de Davis Cup te bereiken."

Historie

Oranje kan weinig moed putten uit de historie. Nederland en Tsjechië speelden zes keer eerder tegen elkaar en vijf keer wonnen de Tsjechen.

In 2014 kruisten de twee landen voor het laatst de degens en toen was Tsjechië met 3-2 te sterk. Dat was tevens de laatste wedstrijd van Oranje in de Wereldgroep.

Tsjechië won de Davis Cup drie keer waaronder twee keer in dit decennium (2012 en 2013). Het staat op de negende plaats van de ITF-landenranglijst. Nederland is de nummer twintig.